Roma | minibus elettrico a fuoco in pieno centro | Procura apre un' inchiesta

Roma - ancora a fuoco un mezzo Atac - principio d'incendio nel minibus del Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Roma - da lunedì 13 maggio tornano i minibus elettrici nel Centro storico : "Da lunedì 13 maggio i minibus elettrici torneranno al servizio del Centro storico . La prima linea sarà una circolare con capolinea in Piazza Venezia. Passerà da via del Corso e Largo Chigi per poi ...