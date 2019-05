ilfoglio

(Di giovedì 23 maggio 2019) Milano. L’assedio a Downing Street vissuto minuto per minuto – con voci, smentite, dimissioni, ambizioni, ingordigie, pettegolezzi e cattiverie – è l’ultima battaglia di Theresa May, premier inglese diventata esperta nel mestiere di salvarsi. Cosa aspetta, di uscire con un calcio nel sedere dalla po

NicolaPorro : Anniversario strage #Capaci, ci si riesce a dividere anche sulla cerimonia. #Elezioni europee: il moralismo sugli i… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Perché la May non molla invece che farsi cacciare? Qualche indizio dal sapore indicibile di ragionevolezza - di @paolapedu… - Miti_Vigliero : RT @ilfoglio_it: Perché la May non molla invece che farsi cacciare? Qualche indizio dal sapore indicibile di ragionevolezza - di @paolapedu… -