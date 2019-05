Perché i piani di Di Maio sul Mise preoccupano il Mise

Eurolega – Olimpia Milano - coach Pianigiani si infuria : “problemi di spogliatoio? Stronzate! Ecco perchè non siamo ai Playoff” : Il coach dell’Olimpia Milano, Simone Pianigiani, risponde duramente in conferenza stampa dopo il mancato accesso ai Playoff: nessun problema di spogliatoio, solo errori in campo e qualche infortunio pesante in stagione L’ultimo turno di Eurolega si conclude in maniera amara per l’Olimpia Milano. La formazione italiana è stata sconfitta dall’Anadolu Efes, mancando la vittoria decisiva che avrebbe spalancato le porte ...