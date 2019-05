Modena Volley | Ivan Zaytsev rinnova per altri due anni

Volley - Ivan Zaytsev rimane a Modena. Civitanova : “Non ha mantenuto la firma promessa” : Ivan Zaytsev rimane a Modena e vestirà la casacca gialla anche nella prossima stagione. L’opposto era in bilico tra i Canarini e Civitanova, nelle ultime ore la situazione si è chiarita e dunque resterà in Emilia non senza qualche polemica. Lo Zar, infatti, aveva raggiunto un accordo con i marchigiani nei mesi scorsi ma successivamente il giocatore si sarebbe tirato indietro. Il ripensamento dell’uomo simbolo della pallavolo italiana ...

Volley mercato : Berger a Piacenza - Zaytsev indeciso tra Modena e Civitanova : Giornata importante per il Volley mercato maschile con due ufficializzazioni e tante voci che si susseguono. Tra queste ultime, ha sicuramente catturato le attenzioni di gran parte dei tifosi - sia quelli modenesi che quelli della Lube - un'intervista rilasciata alla cronaca locale de "Il Resto del Carlino" dal direttore sportivo di Civitanova, Beppe Cormio, il quale ha ammesso che c'è una trattativa in corso per Ivan Zaytsev. Lo 'Zar' in bilico ...

Volley - Ivan Zaytsev tra Civitanova e Modena : dove giocherà lo Zar? Beppe Cormio : “Aspettiamo 3 giorni - la trattativa c’è stata” : Ivan Zaytsev giocherà a Modena o a Civitanova durante la prossima stagione? Lo Zar deve ancora ufficializzare la sua scelta e si trova di fronte a un dilemma: rimanere con i Canarini insieme al nuovo coach Andrea Giani oppure sposare la causa della Lube, con cui vinse uno scudetto, reduce dall’accoppiata tricolore-Champions League? Oggi Beppe Cormio, direttore sportivo dei cucinieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Resto del ...

Volley - UFFICIALE : Andrea Giani allenerà Modena! Il grande ritorno sulla panchina dei Canarini - Zaytsev rimane? : Andrea Giani è il nuovo allenatore di Modena Volley, l’annuncio UFFICIALE è stato dato in mattinata dalla stessa società che si affiderà così al 49enne campano per la prossima stagione. Uno dei simboli della Generazione dei Fenomeni, tre volte Campione del Mondo e tre volte medagliato alle Olimpiadi, ha sposato la causa dei Canarini che aveva già allenato nel 2007-2008 quando conquistò la Challenge Cup (il terzo torneo europeo per ...

Volley mercato - Zaytsev rimane a Modena con Giani? Civitanova punta Kurek? Trattative - affari e operazioni : La stagione riservata ai club si sta per concludere e si inizia a infiammare il Volley mercato in vista del prossimo campionato, in questo periodo si iniziano a costruire le squadre e a definire i vari sestetti che saranno protagonisti da ottobre subito dopo la lunga estate riservata alle Nazionali. In Italia fioccano tante notizie che stanno iniziando a scaldare la primavera, preludio di tanti scossoni che avverranno nelle prossime ...

Volley - i migliori italiani delle semifinali dei play-off di Superlega : i soliti noti : Juantorena spinge Civitanova in semifinale - a Modena non basta super-Zaytsev : Si sono chiuse ieri con la vittoria di Perugia in gara-5 le semifinali play-off: nove sfide, spettacolo, emozioni ma, purtroppo, pochi, pochissimi italiani in campo, anche se quei pochi hanno trovato modo di mettersi in evidenza. IVAN ZAYTSEV: Una semifinale da favola per l’opposto azzurro che ha tirato la carretta di Modena dal primo fino quasi all’ultimo punto della sfida con Perugia. Quel quasi sta ad indicare la fase finale di ...

Volley - Zaytsev col mal di pancia : 'A Modena cose che mi hanno dato fastidio' : Come si usa dire in questi casi, l'opposto di Modena Ivan Zaytsev ha il famoso "mal di pancia dello sportivo", cioè quello strano scombussolamento viscerale che ogni tanto colpisce i giocatori (di varie discipline, non è sicuramente esclusiva dei pallavolisti). Spesso questo malessere si manifesta al termine di una stagione che, per un motivo o per un altro, non può essere considerata totalmente soddisfacente. La partita contro Perugia La quinta ...

Volley : Superlega - Perugia va in Finale - Modena quanti rimpianti ! : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - AZIMUT LEO SHOES Modena 3-2, 19-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-8, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 3, Lanza 10, Podrascanin 9, Atanasijevic 21, Leon Venero 22, ...

Superlega volley - Perugia batte Modena e vola in finale contro la Lube Civitanova : Al PalaBarton è andato in scena il quinto atto della sfida infinita tra Perugia e Modena in Superlega di pallavolo: gli umbri si sono imposti per 3-2 volando così in finale. Nel 2015 le due squadre si giocarono il titolo. Nel percorso di avvicinamento alla semifinale Perugia ha sofferto contro Monza, con tanto di annessa rissa post partita, mentre Modena ha superato senza affanni Milano....Continua a leggere

LIVE Perugia-Modena Volley 0-1 - Gara-5 Semifinale in DIRETTA : scontro tremendo - tutto o niente! Emiliani di nuovo in fuga : 7-12 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia.-Modena, Gara-5 della Semifinale scudetto di volley maschile. tutto o niente, win or go home: chi vince questa partita si qualifica alla finale per il tricolore dove affronterà Civitanova, chi perde dovrà fare le valigie e dire addio ai sogni di gloria. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Campioni d’Italia non perdono durante i playoff addirittura dal ...