Lega B | il Consiglio direttivo sospende la delibera sui playout 

Serie B - “no a retrocessione del Foggia - si deve giocare il playout” : Tar del Lazio annulla la decisione del Consiglio di Lega : Lo spareggio salvezza tra Foggia e Salernitana si deve giocare: lo dice il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei pugliesi contro la decisione della Lega Serie B di mandarli direttamente in Serie C, annullando il playout previsto tra quartultima e quintultima, dopo la retrocessione per illeciti amministrativi del Palermo. La vicenda però è tutt’altro che chiusa: si tratta solo di una decisione cautelare, con l’udienza collegiale fissata ...

Bolzano - il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale Mattei (Lega) nominato nel cda di Terme Merano : Il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale della Lega, Rita Mattei, è stato nominato vicepresidente delle Terme di Merano, società partecipata della Provincia Autonoma di Bolzano. Lui è Karl Martinelli, da anni attivista del Carroccio e convivente di Mattei, già membro del cda del teatro comunale e dell’associazione Kurhaus, che ora guadagnerà altri 6mila euro l’anno, più un gettone di presenza di 150 euro per ogni seduta. ...

Figc - la proposta rivoluzionaria di Gravina : “Playoff e playout in Serie A”. Poi bacchetta Il consiglio direttivo della Lega di B : La proposta di Gravina per la Serie A Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al forum del Corriere dello Sport ‘Il calcio che vogliamo’, ha voluto proporre la sua idea per contrastare la crisi del calcio italiano. Ecco quanto ha dichiarato: «Il nostro sistema sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : "Tensione sociale palpabile. Do un consiglio alla Lega". Altro siluro : Usare la piazza contro Matteo Salvini. Anche il leader grillino Luigi Di Maio, che del leghista dovrebbe essere alleato di governo, ci casca. E anzi viene il sospetto che non attendesse Altro pretesto per attaccare il ministro degli Interni a due settimane dalle elezioni europee. "Vedo e sento molto

Il processo farsa in Consiglio dei ministri : la Lega difende ma sacrifica il suo «pedone» : Roma - Col Consiglio dei ministri di ieri si è inaugurato un nuovo genere di serial tv: dal frequentatissimo 'Legal drama', che si svolge nelle aule di tribunale, all'innovativa 'Legal farce', che - ...

Siri - cosa succede in Consiglio dei ministri? 5 Stelle e Lega pronti a contarsi : sono 8 a 6 : Mancano cinque giorni al Consiglio dei ministri previsto, pur se non ancora convocato, per le 10 di mercoledì 8: è quella la prima occasione utile in cui il presidente Giuseppe Conte dovrebbe ...

Ha un’agenzia di licenze caccia e intercede col questore per quelle a rischio : il caso del presidente consiglio Trentino (Lega) : “Grande novità! Da noi visite per il rinnovo porto d’armi di qualsiasi tipo”. È questo l’annuncio presente sulla locandina di UniService, un’agenzia di pratiche automobilistiche e di assicurazioni, in cui compare la foto di una ragazza in tenuta da cacciatore, che imbraccia un fucile. Niente di strano, se non fosse che uno dei titolari è Roberto Paccher, leghista di lungo corso, eletto nel consiglio provinciale di ...

Bankitalia : via libera del Consiglio dei ministri a nomine Direttorio. Dalla Lega sì con riserva : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nomine di Fabio Panetta a direttore generale di Bankitalia e dei vicedirettori Daniele Franco, Alessandra Perrazzelli e Luigi Federico Signorini, quest’ultimo «congelato» a febbraio. Ma nel governo restano forti le tensioni...

Consiglio dei ministri : via libera al direttorio di Bankitalia - dalla Lega un ok con "riserve" : Nel Cdm è stato affrontato anche il nodo Autonomia: Lega ottimista ma il M5s frena. Nominati alcuni prefetti, tra cui quello di Roma. Non è stato discusso invece il caso-Siri

Attesa per Consiglio dei ministri di domani. Lega-M5s - prosegue scontro sul caso Siri : Occhi puntati sulla riunione del Consiglio dei ministri di domani che avra' all'ordine del giorno il decreto crescita e in particolare il provvedimento cosiddetto 'salva-Roma', al centro di un braccio di ferro in maggioranza. Ma gia' si parla di un tentativo di mediazione in corso tra Lega e M5s, mentre prosegue lo scontro sul caso Siri. Sul 'salva-Roma' l'ipotesi a cui si starebbe lavorando prevede l'estensione di un ombrello di agevolazioni a ...

Napoli : il bilancio in Consiglio - c'è il numero Legale per la seduta : La maggioranza del sindaco Luigi de Magistris ha retto alla prima chiamata del numero legale in Consiglio comunale dove oggi si deve discutere e approvare il bilancio di previsione 2019....

Consiglio comunale di Manfredonia - manca il numero Legale e si dimette Salvemini : ... all'interno di questa amministrazione, la figura dello "yes men"; soggetto che ha alzato, e continua a farlo,, la mano al solo fine di garantire la prosecuzione della sua avventura politica, ...

Consiglio d'Europa - un dossier sulla Lega di Matteo Salvini : un'inquietante denuncia : Mancava la schedatura dei parlamentari scomodi, alla lista delle meraviglie compiute dalle molto democratiche istituzioni europee. Lacuna appena colmata dal Consiglio d' Europa, organizzazione che ha sede a Strasburgo e per scopo lo sviluppo delle libertà personali, del diritto di parola e cose del