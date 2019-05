Juve tra Sarri e Pochettino City | “Guardiola? Ridicolo”

Juventus - Cristiano Ronaldo ha incontrato Lewis Hamilton : Domani mattina la Juventus tornerà alla Continassa per iniziare a preparare l'ultimo match della stagione 2018/2019. I bianconeri, dopo la festa scudetto, hanno potuto godere di quattro giorni di riposo. Perciò i giocatori ne hanno approfittato per fare una mini vacanza. In particolare Cristiano Ronaldo ha scelto di andare a Montecarlo. CR7 ovviamente sta passando le ferie con la compagna Georgina e con il figlio Cristiano Jr. Quest'oggi il ...

La Lega Pro entra negli eSport : questa settimana al via il primo torneo "eSupercup Serie C" tra Pordenone - Juve Stabia e Virtus Entella : La popolarità degli eSport è ormai sotto gli occhi di tutti tanto da essere considerati sport a tutti gli effetti, ricorderete che si è anche discusso in passato riguardo la loro introduzione tra le discipline olimpiche.Sempre più realtà si stanno aprendo alle competizioni eSport e, tra queste, ora troviamo la Lega Pro, dove si disputa il campionato di terza divisione. La Serie C, dunque, entra ufficialmente nel mondo degli eSport.Per la Lega ...

La Juve sale in Borsa : è tra gli unici titoli in positivo : Continua il rally della Juventus in Borsa. In una giornata finora ampiamente negativa per tutti gli indici europei, con Milano che alle 11.30 perde l’1,69%, il titolo bianconero continua nella sua risalita, con volumi già alti in mattinata. Dopo un’apertura sprint oltre il +4,5%, il titolo della Juventus si è assestato intorno al +3%: nel […] L'articolo La Juve sale in Borsa: è tra gli unici titoli in positivo è stato ...

Calciomercato Juventus - Marquinhos ha detto sì : ora si tratta col Psg : La Juventus ha scelto il sostituto di Andrea Barzagli, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Si tratta del difensore del Psg Marquinhos. Il centrale brasiliano ha un contratto fino al 2022 con i parigini ma tornerebbe volentieri in Italia, dopo l’esperienza con la Roma. Costato al Psg 30 milioni, Marquinhos ora ne vale almeno il doppio. Per meno di 60 milioni il Psg non si siede nemmeno a trattare. La Juventus ha in ...

Juventus - Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic : “nostra intuizione - valorizzato dalla Lazio - altrove non so…” : Claudio Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic rispedendo al mittente le lusinghe della Juventus: il presidente della Lazio elogia inoltre il lavoro di Inzaghi In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe decidere di fare un po’ di spesa in casa Lazio. Simone Inzaghi è stato inserito fra i papabili per il dopo Allegri, mentre secondo gli ultimi rumor di mercato, Milinkovic-Savic avrebbe già un accordo di massima con i ...

Nuovo allenatore Juventus - parla il cugino di Pochettino : “tutta la famiglia lo spinge in bianconero - si è incontrato con Paratici” : Daniele Pochettino, cugino dell’allenatore del Totteham, ha rivelato dei particolari retroscena riguardanti un possibile arrivo in bianconero del coach degli Spurs Venerdì scorso, la Juventus ha annunciato al mondo intero la separazione con Massimiliano Allegri. La società bianconera e l’allenatore toscano prenderanno strade diverse dopo Sampdoria-Juventus, chiudendo dunque un cliclo straordinario e vincente. La domanda adesso ...

Juventus - svolta totale : “Repubblica” - oggi Paratici incontra Conte : Conte alla Juve? Mai dire mai, resta accesa ancora un barlume di speranza. Secondo quanto rivelato dall’odierna edizione de “La Repubblica“, Paratici potrebbe incontrare Conte a Milano nella giornata di oggi. Summit in albergo dove è ospite anche Guardiola, quest’ultimo in Italia per un’iniziativa di beneficenza. Detto questo, il direttore sportivo bianconero potrebbe incontrare l’ex […] More

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Gazzetta : Juventus - telefonata tra Agnelli e Sarri : La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: è Maurizio Sarri il candidato numero uno alla panchina della Juventus. Nel giorno della morte di Niki Lauda, il quotidiano sportivo apre comunque col calciomercato e apre con la notizia della telefonata di Andrea Agnelli e Maurizio Sarri. Domenica sera. “L’ultima indiscrezione di mercato – scrive la Gazza – parla di un contatto tra Andrea Agnelli e Sarri relativo a domenica sera”. E ...

Juventus ancora su Icardi : avrebbe offerto tre giocatori all'Inter - tra questi Cuadrado : Uno dei giocatori che infiammerà sicuramente la prossima sessione di calciomercato, in Italia, è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi per alcune vicende extra campo. Su tutte quella che ha portato l'Inter a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic. Vicende che hanno influito anche sul rendimento in campo dell'attaccante nerazzurro. ...

Juventus post Max Allegri - i media spagnoli : “Paratici ha incontrato Pep Guardiola a Milano” : La corsa alla panchina bianconera, dopo l’addio già annunciato di Massimiliano Allegri, perde uno dei protagonisti, almeno stando alle dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. L’ex calciatore e allenatore juventino, Didier Deschamps, ha giurato fedeltà alla nazionale francese e si è tirato così fuori dalla contesa: “È sempre bello essere accostato a grandi club come la Juve, ma oggi il mio futuro prossimo è la Francia ...

Guardiola allenatore della Juventus?/ "Ha incontrato Fabio Paratici a Milano" : Guardiola allenatore della Juventus? Si parla di un incontro a Milano con il direttore sportivo Fabio Paratici. Voci non confermate, ma i tifosi sognano.

Lippi Jr : “vicino l’accordo tra papà e la federazione cinese - Spinazzola non si muove dalla Juve” : “Mio padre non ha piu’ l’intenzione di allenare un club, lo ha dichiarato piu’ volte e poi siamo vicini a chiudere un altro accordo con la federazione cinese, c’e’ la volonta’ di ricominciare un nuovo ciclo con lui, ma e’ una trattativa ancora in fase di sviluppo”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 di Davide Lippi sul futuro del padre Marcello, novità anche sul futuro ...