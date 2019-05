Game of Thrones | 5 personaggi rovinati

wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) Chi più, chi meno, quasi tutti idiofsono stati memorabili. Persino i più odiosi, come il crudele Joffrey Baratheon, si sono guadagnati un posto, se non nel nostro cuore, almeno nei nostri meme. Inoltre, anchesgradevoli come Ditocorto, o voltagabbana come Bronn, ci hanno affascinati e divertiti, nonostante non li vorremmo certo come amici. Insomma, tutti gli abitanti di Westeros ci hanno lasciato qualcosa, compresa un po’ di frustrazione. Sì, perché non si può negare che le ultime stagioni non siano certo state all’altezza delle prime come qualità della scrittura, e certici hanno rimesso più di altri. Diamo uno sguardo ai 5che, secondo noi, sono stati (chi più, chi meno). ATTENZIONE, ci sono spoiler sul finale della serie! 1. Brandon Bran Stark In un certo senso, Bran è ilo da cui tutto è ...

zerocalcare : 10 pagine con tutti i punti più controversi dell'ultima stagione di Game of Thrones. (Affrontati puntata per punta… - trash_italiano : Va ora in onda il vero finale di Game of Thrones. #noneladurso - troisi_licia : So che l'ansia di sapere cosa ne pensassi vi divorava tutti, per cui non pongo tempo in mezzo. La prima a vederla,… -