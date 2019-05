Ucciso e fatto a pezzi | ergastolo all’uomo che aiutò che ex marinaio che confessò

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La Corte di Assise del tribunale di Napoli, ieri sera, ha condannato all’Francesco De Turris, per il delitto di Vincenzo Ruggiero, l’attivista gay 25enne di Parete (Caserta)e sciolto nell’acido ad Aversa il 7 luglio del 2017. Secondo l’accusa, De Turris, ha aiutato Ciro Guarente, 37 anni di San Giorgio a Cremano, ex cuoco della Marina militare, già condannato all’con il rito abbreviato lo scorso anno, a commettere il delitto, fornendo al killer l’arma, una calibro 7,65. I resti della vittima furono trovati in un garage di Ponticelli, a Napoli, nell’agosto del 2017, dopo le indagini dei carabinieri di Aversa. Alcuni organi del giovane, come parte del cranio, non sono mai stati ritrovati. Guarente fece adi cadavere e lo immerse in un impasto di cemento, poi condensato e apparso, poi, agli inquirenti come un muretto interno del box ...

