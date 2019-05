Tarantino | Cannes blindata tra i bivacchi e gli ingorghi

Cannes - è il giorno di Quentin Tarantino. Da Pulp Fiction a Once upon a time : è il regista dei festival : Once upon a time… ai festival. Quentin Tarantino deve tutto ai festival di cinema. E lo sa. Tanto che li frequenta assiduamente. Anzi frequenta assiduamente Cannes. Che a sua volta lo ha realmente lanciato in orbita planetaria con una Palma d’Oro, come non era riuscita a fare nemmeno con il Lynch di Cuore selvaggio e Barton Fink dei Coen. L’unica vera, autentica palma che è servita a far conoscere a livello mondiale “popolare” un cineasta/autore ...

Cannes - è il giorno di Quentin Tarantino. Da Pulp Fiction a One upon a time : è il regista dei festival : Once upon a time… ai festival. Quentin Tarantino deve tutto ai festival di cinema. E lo sa. Tanto che li frequenta assiduamente. Anzi frequenta assiduamente Cannes. Che a sua volta lo ha realmente lanciato in orbita planetaria con una Palma d’Oro, come non era riuscita a fare nemmeno con il Lynch di Cuore selvaggio e Barton Fink dei Coen. L’unica vera, autentica palma che è servita a far conoscere a livello mondiale “popolare” un cineasta/autore ...

Tarantino infiamma Cannes - DiCaprio e Brad Pitt sul red carpet : Fan in delirio e fotografi impazziti a Cannes per il red carpet del film "Once Upon a Time in Hollywood" di Quentin Tarantino. Sul tappeto rosso un'ovazione per le star Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, accanto al regista e alla bellissima Margot Robbie.

Cannes - in scena “Once Upon a Time…” di Tarantino. Poderoso omaggio al cinema dei generi di Hollywood : “Cari giornalisti, per amore del cinema non fate spoiler, non rivelate il finale”, firmato Quentin Tarantino. Solo al sovrano di Hollywood sono concesse certe licenze, come l’introduzione alla visione per la stampa con lettura della lettera anti-spoiler. Visioni precedute da ore di coda proporzionali al colore (priorità) del badge, con giornalisti e critici pazientemente accatastati fuori dalla sala Debussy, alcuni raggruppati come ...

A Cannes un Tarantino meno scatenato del solito. Ma non possiamo raccontarvelo : Non il miglior Quentin Tarantino della nostra vita. Se l’erano spassata di più i fortunati che 25 anni fa avevano visto “Pulp Fiction” (magari senza aver conoscere “Le iene”, sorpresa totale). “C’era una volta… a Hollywood” – togliete subito quei dannati puntini dal titolo, lo fate sembrare uno scri

Festival di Cannes - Quentin Tarantino lancia un appello : “Non fate spoiler” : “Io amo il cinema. Voi amate il cinema. È l’avventura di scoprire una storia per la prima volta”. Inizia così la lettera-appello scritta e pubblicata su Twitter da Quentin Tarantino. Il celebre regista, in gara al Festival di Cannes, memore forse del furto della sceneggiatura di The Hateful Eight, ha chiesto infatti ai suoi fan di non far trapelare alcuna notizia dopo la première della sua nuova pellicola in Costa Azzurra. “Sono molto eccitato ...

Cannes al via con Jarmusch e poi Bellocchio - Almodovar - Tarantino : Sarà il film di Jim Jarmush "I morti non muoiono" a dare il via alla 72esima edizione del festival di Cannes, che si svolge quest'anno dal 14 al 25 maggio. Sarà dura per la giuria presieduta dal regista messicano Alejandro Gonzàlez Inàrritu decidere chi vincerà la Palma d'oro. In concorso ci sono infatti film molto attesi, a cominciare da "Il traditore" di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, il "boss dei due ...

C'era una volta a Hollywood di Tarantino al Festival di Cannes 2019

Cannes - corsa all’ultimo fotogramma ma il film di Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt è in concorso : E alla fine a Cannes 2019 arriverà pure Quentin Tarantino. È stata una corsa fino all’ultimo fotogramma (in pellicola) da stampare e ristampare. L’ufficialità della copia in 35mm che verrà proiettata come gli altri titoli di Tarantino a Cannes in pellicola, sembra infine essere arrivata in un comunicato in cui si annuncia che Once upon a time in Hollywood, la rivisitazione vintage della Hollywood anni settanta del regista di Pulp Fiction, sarà ...

Cannes 2019 - sorpresa : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio al festival con il film di Quentin Tarantino - : I capelli di Brad Pitt che fanno invidia a quelli, sempre suoi, in Fuga dal mondo dei sogni e Burn After Reading dei fratelli Coen. E poi Margot Robbie che davvero fa la ragazza yéyé versione Quentin ...

Cannes 2019 - “Once Upon a Time in Hollywood” di Tarantino si aggiunge al concorso ufficiale : Quentin Tarantino ce l’ha fatta. Il suo attesissimo nuovo film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, Once Upon a Time in Hollywood, è riuscito all’ultimo minuto ad aggiungersi alla selezione ufficiale di Cannes 2019, e parteciperà alla corsa per la Palma d’Oro della kermesse, che comincerà il prossimo 14 maggio. Quando annunciò i film in concorso lo scorso 19 aprile, il delegato generale del festival Thierry Frémaux preannunciò ...