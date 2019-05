ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019)10 è esposto a un cosiddetto exploit “zero-day”, ossia a una falla nellaper la quale non esiste al momento un. Si tratta della quinta vulnerabilità di questo tipo dalla fine di agosto ad oggi. L’ha scoperta un ricercatore per lanoto come SandboxEscaper, rivelando che potrebbe permettere a un utente non autorizzato di ottenere privilegi tali da prendere il controllo completo sui alcuni file, cosa che in genere hanno solo utenti con privilegi di alto livello. Utilità di pianificazione diSenza entrare troppo nei tecnicismi, il rischio è che vengano compromesse le attività dell’utilità di pianificazione di10. Si tratta dello strumento diche serve per programmare operazioni da effettuare sul PC, come l’avvio automatico di determinati programmi, la pianificazione di interventi di ...

TutteLeNotizie : Svelato un problema di sicurezza di Windows 10, il rimedio non c’è ancora - Cascavel47 : Svelato un problema di sicurezza di Windows 10, il rimedio non c’è ancora - Santippe87 : È capitato svariate volte che cani pisciassero nel mio ufficio. Giorni fa una padrona, mentre asciugava la pipì del… -