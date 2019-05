Salvini | La Lega vincerà | ma lunedì non cambierà il governo

O Salvini o la croce : come fanno i cattolici a votare per la Lega? : D’accordo, la Chiesa e le sue gerarchie non hanno titolo di intromettersi nella politica italiana. Le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, capo dei vescovi italiani, suscitano un certo disagio in chiunque rivendichi uno Stato laico e autonomo. Perché Bassetti ha contestato il governo, nello specifico la riforma del terzo settore, ha fatto un appello ad andare alle urne (“Chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al ...

Elezioni europee - Matteo Salvini : “La Lega sarà tra i primi partiti - ribalteremo le regole europee” : Immigrazione, sicurezza, tasse e dinamiche del governo: questi gli argomenti affrontati da Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, in vista delle Elezioni europee il prossimo 26 maggio. "Spero che da lunedì si torni a lavorare più serenamente", afferma il ministro dell'Interno, assicurando che i risultati del voto non cambieranno lo scenario politico in Italia.Continua a leggere

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con una frase salva M5s - Lega e governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

Di Maio : “M5s partito delle procure? Lega paranoica. Dubbi del Colle sul decreto Sicurezza”. Ma Salvini : “Limato e pronto” : La Lega sta diventando “paranoica” e il “nervosismo” del Carroccio è “da campagna elettorale”. Dopo il litigio in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, Luigi Di Maio invita l’alleato di governo ad abbassare i toni e avverte: “Io voglio andare avanti, ma non si può minacciare una crisi di governo ogni giorno…”. Politica | Di F. Q.. ...

Di Maio : "Vedo nervosismo nella Lega - sono paranoici. Con Salvini rapporti meno efficaci" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la movimentata giornata di ieri con due Consigli dei Ministri, di cui uno finito molto tardi, questa mattina si è presentato in tv, alle 9 in punto, in colLegamento con Mattino 5, su Canale 5. Incalzato dal conduttore Francesco Vecchi, il leader del MoVimento 5 Stelle ha ammesso:"Vedo del nervosismo nella Lega. Leggo che il viceministro Rixi dice che i 5 stelle sono il partito delle procure. Stanno ...

Il principio di legalità vale anche per Salvini : Non è vero che le cose si ripetono uguali. Prendiamo il tema, piuttosto logoro, dei rapporti tra politica e magistratura. Un tempo i magistrati alle prese con processi “sgraditi” a questo o quello venivano a volte indicati come avversari da colpire, anche fisicamente. Due esempi: Bossi che non esitava a “ricordare” ai Pm il costo esiguo delle pallottole; più di recente, il leghista abruzzese che ha ...

Matteo Salvini e Pd - il retroscena di Renato Farina : perché Zingaretti preferisce la Lega a Di Maio e M5s : Oggi si fa o non si fa il Consiglio dei ministri? Non si sa. Conte fa il misterioso. Uh che dilemma, che paurosa suspense per gli italiani trepidanti. Da non dormirci, vero? In realtà non importa a nessuno. Neanche il leghista più entusiasta o il grillino più sfegatato si aspetta che il governo del

Salvini DAY A MILANO - MANIFESTAZIONE LEGA/ Mano tesa al M5s "Il governo non cadrà" : SALVINI Day a MILANO, MANIFESTAZIONE della LEGA nella giornata di ieri. Il ministro ha teso la Mano al Movimento 5 Stelle: "Il governo non cadrà"

M5S : Salvini ha paura di Giorgetti La Lega divisa fa solo propaganda : "Noi andiamo avanti a lavorare per il bene del Paese. E una cosa deve essere chiara: il Movimento 5 Stelle non rompe e non mette in crisi il governo". Fonti parlamentari pentastellate commentano con Affaritaliani.it la tempesta scatenata dalle affermazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha... Segui su affaritaliani.it

Migranti - Romeo (Lega) : “La vera carità cristiana è quella di Salvini. Con Orban e Trump difende nostre radici” : “Salvini è l’unico, insieme a Trump e Orban, che difende le radici cristiane nel mondo. Ma spesso e volentieri la Chiesa li attacca. La vera carità cristiana è quella che ha messo in campo Salvini, bloccando le ong“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Il senatore del Carroccio difende ...

Amministrative Bergamo - sfida Gori-Lega : il centrosinistra nasconde il Pd. A destra Stucchi è il candidato che Salvini non ama : C’è un colore che domina le strade di Bergamo. Da viale Papa Giovanni XXIII fino al Sentierone, cuore economico e commerciale di Città Bassa, e poi fino a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, sopra i marciapiedi e accanto ai palazzi fa capolino un solo colore: il blu. Non è quello, dalle tonalità più chiare, dell’Atalanta, ma nemmeno quello a cui siamo stati abituati ultimamente e che fa da sfondo alle iniziative di Matteo Salvini. No, ...

Sbarco migranti in diretta tv - furia Salvini. Ancora scontro Lega-M5S : E' a L'Arena su La7, quando una telecamera che trasmette immagini in diretta mostra alcuni migranti, con giubbotto di salvataggio, che scendono in porto da un'imbarcazione della Capitaneria di porto. "Qualcuno l'ordine lo avra' dato. Questo qualcuno ne dovra' rispondere", si irrita il ministro dell'Interno. E quando gli vengono mostrante le immagini dei primi trasbordi dei 47 migranti, Salvini, letteralmente, s'infuria. "Se qualche ministro ha ...

Matteo Salvini - il retroscena sul sondaggio segreto che gira nella Lega : "Perché devi cambiare" : Il retroscena del Corriere della Sera su Matteo Salvini e la sua inattesa "virata armoniosa" a poche ore dal comizio leghista in piazza Duomo a Milano nasconde, tra le righe, anche una riflessione fondamentale per comprendere cosa guidi le reazioni del Capitano di fronte agli attacchi continui, e se

