Maxi Truffa a Catanzaro | percepivano la pensione di madre e suocera defunte 20 anni fa

Olio extravergine : Maxi Truffa in Puglia - venduti milioni di litri di olio di semi come olio d'oliva : Ingenti quantità di olio di semi, etichettato fraudolentemente come olio extravergine di oliva. Il colore intenso, come quello naturale, il prezzo mediamente più alto di quello dei prodotti comuni e soprattutto l'etichetta lo garantiva come olio extravergine di oliva, anche se, in realtà, si trattav