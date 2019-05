Mario Kart Tour | Screenshot | Roster | Modalità di gioco ed altro ancora dalla Closed Beta

Mario Kart Tour : Personaggi ed altro ancora dalla Closed Beta : In queste ore Nintendo ha invitato diversi giocatori in USA e Giappone a provare in Anteprima “Mario Kart Tour”, attraverso la Closed Beta Android e iOS. Inutile dire che uno o forse più dei partecipanti non hanno esitato a condividere dei dettagli che vi riportiamo a seguire. Mario Kart Tour: Nuovi dettagli dalla Beta Le vetture accelerano automaticamente, il giocatore deve solo sterzare a destra o sinistra Il gioco ...

Il Solitario di Windows - Mortal Kombat e Super Mario Kart entrano nella Hall of Fame dei videogiochi : Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entrati nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame.Come riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono Mortal Kombat (1992), Super Mario Kart (1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e il Solitario incluso in ogni versione di Windows dal 1990 al 2013.Sin dal 2015, la Hall of Fame dei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi ...

Mario Kart Tour corre verso l'uscita : arriva la beta del gioco mobile : Possibile che, nelle prossime settimane, vengano diramati dettagli anche per l'Europa? Probabile, anche considerando che parliamo di un mercato importante nell'economia degli affari di Nintendo. HD ...

Mario Kart Tour sarà disponibile per gli smartphone il prossimo mese : Sapevamo che Mario Kart Tour non sarebbe arrivato durante il mese di marzo come inizialmente previsto, però l'attesa sarà più breve di quanto ci aspettassimo perché Nintendo ne anticiperà il lancio, almeno in beta. L'articolo Mario Kart Tour sarà disponibile per gli smartphone il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.