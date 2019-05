Il Milan sceglie Luis Campos

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Di recente accostato alla Roma dopo il posto lasciato vacante da Monchi, sembra ora definitivamente essere stato scelto da Elliot per rifondare ilL’attuale Ds del Lille, salvo clamorosi ribaltoni sarà colui che si occuperà di dare all’allenatore del(nell’attesa di capire se sarà ancora Gattuso) le giuste pedine per raggiungere gli obiettivi della prossima stagione.La ricettaIl manager lusitano opererà con il suo consueto marchio di fabbrica che gli ha permesso di raggiungere risultati importanti: ricerca delle stelle emergenti ma sempre con un occhio al bilancio.infatti gli è riconosciuta la grande abilità nel generare cospicue plusvalenze.I suoi colpiIlpensa in grande, ma per farlo ovviamente c’è bisogno anche di pensare ai ricavi, e in questoè un vero maestro.Nelle sue esperienze (Monaco su tutti, ma ha lavorato anche nello ...

