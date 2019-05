Google pronta a rivedere il design dei risultati di ricerca | in arrivo nei prossimi

Caso Google-Huawei : Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani : Il Codacons si prepara a intervenire in difesa degli utenti Huawei, che dopo il ban commerciale negli USA rischiano di vedere lesi i propri diritti. L'articolo Caso Google-Huawei: Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani proviene da TuttoAndroid.

Pronta la Google Maps dei tumori - mostra come evolvono in 3D : Arriva la 'Google Maps' dei tumori: si tratta di un nuovo modello informatico che mostra la loro evoluzione in 3D, rappresentando i vasi sanguigni come strade e il flusso del sangue come fosse traffico in tempo reale. Il sistema, descritto sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori della Johns Hopkins Medicine di Baltimora, puo' essere applicato per ora soltanto a studi in provetta, ma in futuro potra' essere adattato anche all'uomo per ...

Google sarebbe pronta a limitare il tracciamento su Google Chrome : Google sarebbe pronta a rilasciare uno strumento che permetterebbe agli utenti di limitare la tracciatura, per una maggiore privacy. L'articolo Google sarebbe pronta a limitare il tracciamento su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.