Freedom oltre il confine | anticipazioni e servizi di stasera su Rete 4

(Di mercoledì 22 maggio 2019)ildisu4 Oggi 22 maggio 2019 alle 21,25 su4 andrà in ondailil programma ideato e condotto da Roberto Giacobbo parte per una nuova ed entusiasmante stagione. Il giornalista romano con il suo inconfondibile stile guiderà i telespettatori in un viaggio fatto di misteri, enigmi ed eventi inspiegabili. Punto di forza del programma è la strumentazione tecnologica all’avanguardia utilizzata per le riprese che immergono il pubblico nel vivo della storia. Altra caratterista interessante della trasmissione è la realtà aumentata e la scelta delle grafiche da adottare.infatti si è avvalso di un font ibrido ad alta leggibilità per i dislessici. Ma dove ci porterà questa volta Giacobbo?disu4 Poche ore ci separano dal primo ...

