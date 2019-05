Daniele Liotti su Duisburg | linea di sangue | “Non voglio rimpianti”

lanostratv

(Di mercoledì 22 maggio 2019)difa una confessione: “Nonavere nessun rimpianto…” Andrà in onda stasera, mercoledì 22 maggio 2019, su Rai1 a partire dalle 21.25, il filmdi, con, ispirato al tragico fatto diavvenuto, appunto, a, in Germania, la sera di Ferragosto del 2007, dove 6 ragazzi italiani sono stati uccisi dopo un regolamento di conti tra bande appartenenti alla criminalità organizzata. E in vista della messa in onda didiqualche giorno fa ha rotto il silenzio sul settimanale DiPiùTv, rilasciando un’intervista con la quale ha svelato di aver portato sua figlia con sé durante le riprese del film, spiegando: Beatrice è nata il 15 settembre 2017 e, meno di un mese dopo, era accanto a me sul set, assieme alla mamma ovviamente. La bambina deve ...

MBerberi : RT @Raiofficialnews: 'Il nostro obiettivo era quello di raccontare un uomo che ogni giorno mette la divisa e rischia la vita, non un eroe p… - pinuccia_penco : RT @Raiofficialnews: 'Ho avuto la fortuna di poter costruire la storia con alcuni dei veri protagonisti: meritano un plauso per l'impegno n… - FiorellaBono1 : RT @Raiofficialnews: 'Ho avuto la fortuna di poter costruire la storia con alcuni dei veri protagonisti: meritano un plauso per l'impegno n… -