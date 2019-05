Al via il progetto “Plastic Free” | Porto Antico di Genova dice addio alla plastica

Tumore al seno : al via il progetto di ricerca Radiomica Exprivia/Italtel e Sirm : Un progetto di ricerca in Radiomica, con l’obiettivo di ottimizzare le informazioni diagnostiche delle indagini radiologiche e di individuare ulteriori reperti che siano di ausilio nel predire con maggiore precisione e con largo anticipo l’insorgenza dei tumori, la loro evoluzione e scegliere la terapia più efficace, a cominciare da quelli al seno. Il progetto avviato da Exprivia|Italtel e dalla Società italiana di radiologia medica ...

Biodiversità : al via il progetto Findus-Università della Tuscia : Al via una sinergia tra l’azienda dei surgelati Findus e l’Università degli Studi della Tuscia per stilare un protocollo di linee guida finalizzate a conservare e migliorare la Biodiversità. Lo studio – spiega una nota – interessa le aziende agricole che coltivano le verdure dell’azienda dei surgelati, circa 700 su tutto il territorio nazionale. La ricerca durera’ 5 mesi e ha l’obiettivo di valutare e ...

Poste dà il via a progetto di educazione finanziaria negli uffici : Roma, 16 mag. -(AdnKronos) - Poste Italiane lancia un progetto di educazione finanziaria negli uffici postali: il debutto ha avuto luogo oggi a Roma nell'ufficio di via Marmorata con un programma che prevede altri incontri di qui a sabato sia nella capitale (a Ostiense e Tiburtino Sud), che a Palerm

Sensori all’avanguardia per l’aviazione civile grazie al progetto MIDAS : Un sistema innovativo, modulare e completamente integrato per la misurazione e il calcolo dei parametri di volo: è il risultato del progetto “Modular and Integrated Digital Probe for SAT Aircraft Air Data System” (MIDAS), finanziato nell’ambito del programma Small Air Transport (SAT) di Clean Sky 2 dall’Unione Europea e da Piaggio Aerospace e sviluppato da Manuela Battipede, Piero Gili e Angelo Lerro, docenti del Dipartimento di Ingegneria ...

Al via il progetto per l’Ecomuseo dei Nebrodi occidentali : una rete di attività culturali - promozione e sviluppo : Con un workshop sui temi “Cura e sviluppo del territorio. Saperi e futuro delle comunità”, giorno 15 maggio alle ore 15,30, ad Halaesa Arconidea (Tusa) presso la chiesa di S. Maria delle Palate, si avvia il progetto per l’Ecomuseo dei Nebrodi occidentali, innovativo laboratorio dell’identità di un territorio dalla storia millenaria, ricco di testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche, caratterizzato da un contesto naturalistico e ...

Argentina - al via il progetto “L’italiano in campo” per insegnare la lingua ai giovani calciatori : Argentina: al via un innovativo progetto, denominato ‘L’Italiano in campo’, che ha per obiettivo di avvicinare i giovani argentini alla lingua di Dante. L’iniziativa è promossa dal Consolato generale d’Italia a Buenos Aires. E’ previsto che ogni settimana, fino a settembre, si svolgano incontri presso il Club Italiano della capitale Argentina L’obiettivo, ha spiegato all’ANSA il console ...

Al via un progetto 'obesità' e 'città' incontro tra un problema e un luogo : Per l'occasione sarà allestito un villaggio, in Piazza Università, dove tutta la popolazione potrà praticare sport, ricevere materiale informativo sulla patologia e sui sani stili di vita da seguire, ...

Al via da Roma l'UniStem Tour - il progetto di UniStem e Fondazione Tim per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti - : 'Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre solamente ...

Al via da Roma l'UniStem Tour - progetto di UniStem e Fondazione Tim per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti : 'Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre solamente ...

Politica. Progetto Cervia su rilancio MI.Ma : "copertura viale a cielo aperto e parcheggi decentrati" : Giovedì 2 Maggio 2019 - Cervia Dopo un 1° maggio di "buon movimento per il centro" di Milano Marittima, Michele Fiumi candidato capolista di Progetto Cervia - Italia in comune, sottolinea l'...

Elezioni amministrative. Lista civica Progetto Cervia presenta candidati e programma : Al nostro fianco 'Italia in Comune' l'esperienza politica fondata da Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, vero campione del civismo e delle buone pratiche amministrative". La nostra squadra si ...

Milan - Seedorf : "Gattuso via? Ora non ha senso. Spero ci sia un progetto" : L'ex giocatore ed allenatore del Milan ha preso le parti dell'attuale tecnico rossonero in un intervento su Radio Rai 1 all'interno del programma Radio Anch'io Sport: "Non penso che mandare via un ...

Porto di Trieste - libro "La nuova via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" : La Sala Rossa della Torre del Lloyd di Trieste lunedì 29 aprile alle 18:00 ospiterà la presentazione del libro "La nuova Via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" di Francesco De ...

Milano - il progetto di rigenerazione urbana in via Grosio di Arcadia Center vince un altro importante premio [FOTO] : Arcadia Center, l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana a cura dello Studio Giuseppe Tortato Architetti, nel quartiere gallaratese a Milano, ha vinto la Menzione d’Onore ai The Plan Awards 2019, nella categoria Business&Office. A convincere la giuria di esperti internazionali, chiamati a decidere, l’architettura sinuosa e sostenibile dell’immobile, tuttora in costruzione (la consegna è prevista entro la fine dell’anno) che occupa una ...