Vitalizi, ex senatore denuncia Luigi Di Maio per definire il suo assegno “un privilegio rubato” (Di martedì 21 maggio 2019) Giorgio Pizzol, ex senatore del Psi tra il 1987 e il 1992, ha denunciato Luigi Di Maio e due europarlamentari del Movimento Cinque Stelle per diffamazione. Il motivo? Aver definito il Vitalizio come un "privilegio medievale rubato ai cittadini". Pizzol aveva visto il proprio sussidio dimezzato con la riforma dei tagli agli assegni per gli ex parlamentari.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 21 maggio 2019) Giorgio Pizzol, exdel Psi tra il 1987 e il 1992, hatoDie due europarlamentari del Movimento Cinque Stelle per diffamazione. Il motivo? Aver definito ilo come un "medievale rubato ai cittadini". Pizzol aveva visto il proprio sussidio dimezzato con la riforma dei tagli agli assegni per gli ex parlamentari.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Rosskitty77 : Guerra ai vitalizi, ex senatore trevigiano denuncia Di Maio - robazzaco : RT @tribuna_treviso: Guerra ai vitalizi, ex senatore trevigiano denuncia Di Maio - tribuna_treviso : Guerra ai vitalizi, ex senatore trevigiano denuncia Di Maio -