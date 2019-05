Vela | tutto pronto in Olanda per l’inizio della Medemblik Regatta Nautical Festival

Manuela Arcuri sVela tutto sul matrimonio di Pamela Prati - la storia ha dell’incredibile : Manuela Arcuri spiega la storia messa in scena dalle manager di Pamela Prati Pamela Prati e Mark Caltagirone sempre al centro delle cronache. «È un copione già scritto portato avanti negli anni. Anche io sono caduta nella rete di Pamela Perricciolo. Lei si è presa gioco di me». Lo dice Manuela Arcuri ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai Uno. Si … Continue reading Manuela Arcuri svela tutto sul matrimonio di Pamela Prati, la ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Tita-Banti rallentano ma rimangono in testa - si decide tutto in Medal Race! : Si preannuncia una domenica al cardiopalma a Weymouth (Inghilterra) per la Medal Race dei Campionati Europei Open 2019 dei Nacra 17, con sei equipaggi ancora in lizza per il podio e per il titolo continentale. I campioni iridati Ruggero Tita e Caterina Banti non hanno brillato nelle ultime due regate di Gold Fleet con un 22° (scartato) ed un 11° posto sufficienti comunque per conservare la vetta della classifica in vista della prova decisiva. I ...

Striscia la Notizia - nel mirino Wanda Nara : "Sapete com'era un giorno?" - le foto che riVelano tutto : Sotto a chi tocca, nella fattispecie a Wanda Nara, la moglie e l'agente di Mauro Icardi. È infatti la meravigliosa bionda a finire nel mirino di Striscia la Notizia, nel consueto servizio "Fatti e rifatti", a lei interamente dedicato e trasmesso nella puntata di mercoledì 15 maggio. La moglie di Ica

Vela - Rolex Capri Sailing Week : equipaggio tutto femminile per lo Swan 60 ‘Spirit fo Europe’ : Swan 60 ‘Spirit fo Europe’ tutto al femminile in vista della Rolex Capri Sailing Week Sono tutte donne le componenti dell’equipaggio dello Swan 60 ‘Spirit fo Europe’ che parteciperà al Maxy Yacht Capri Trophy, al via oggi nell’ambito della Rolex Capri Sailing Week. Un team d’eccezione con a bordo atlete come Sally Barkow, la statunitense olimpionica a Pechino 2008 nell’Yngling, con alle ...

Vela – Volvo Europeans 2019 : tutto pronto a Weymouth per le regate di 49er - 49erFX e Nacra 17 : Al via a Weymouth (UK) i 2019 Volvo Europeans delle classi 49er, 49erFX e Nacra 17 Grande attesa a Weymouth, in Inghilterra, per i 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17 che si svolgeranno da domani, lunedì 13 maggio fino a domenica 19. Oltre duecento team e quattrocento velisti si daranno battaglia nelle acque del campo di regata olimpico dei Giochi di Londra 2012. Organizzati presso il Weymouth and Portland ...

FOTO – Ferrara - tutto pronto nello spogliatoio del Napoli : sVelato il colore della maglia : Starace rivela il colore delle maglia del Napoli tutto pronto nello spogliatoio del Napoli a Ferrara, dove si affronterà la Spal. Lo staff azzurro sta sistemando e a rivelare il colore della maglia è il magazziniere del Napoli Tommaso Starace che ha postato uno scatto su Twitter. In bella mostra le maglie quella di Meret di colore verde, oltre a quelle di Malcuit e Albiol. Si gioca con la seconda divisa, la dark ...

Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole : tutto pronto per l’Europa Cup Laser : Settimane intense al Circolo Vela Torbole: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossima l’Europa Cup Laser con oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività al Circolo Vela Torbole che negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con ...

Napoli - Ancelotti sVela il futuro di Insigne : “vuole restare qui e rinnovare. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...

Anticipazioni Trono Classico - scelta a sorpresa? Raffaella Mennoia sVela tutto : Uomini e Donne Anticipazioni, scelta in arrivo al Trono Classico la prossima settimana! Le Anticipazioni del Trono Classico della prossima settimana annunceranno una nuova coppia di Uomini e Donne, possibilmente! Gli ultimi indizi infatti lasciano pensare che si registrerà una scelta. Non abbiamo ulteriori dettagli in merito, ma proveremo a ipotizzare chi sceglierà martedì prossimo. […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, scelta a ...

Vela – Tutto pronto per l’Europeo 470 : parterre d’eccezione a Marina degli Aregai : parterre d’eccezione a Marina degli Aregai per l’Europeo 470 Mancano ormai pochi giorni all’avvio del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolgerà dal 6 al 14 maggio prossimi, nelle acque di prospicienti il Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia. Raffaele Bàrbera Organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai, della classe internazionale e italiana 470, ...

Spoiler 'Mentre ero via' - sesta e ultima puntata : una nuova riVelazione cambierà tutto : Giunge al termine su Raiuno l'appuntamento serale con la fiction "Mentre ero via" che annovera tra i suoi protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il prossimo giovedì 9 maggio, in prime-time alle ore 21:30 circa, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di grande successo che ha appassionato un numero sempre più elevato di spettatori. Tutti i nodi e gli intrecci emersi nel corso di queste settimane verranno ...

Incontro Agnelli-Allegri - “Sky” riVela : “Tutto entro 48 ore” : Incontro AGNELLI ALLEGRI- Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky“, Agnelli e Allegri potrebbero anticipare il loro Incontro già nel corso delle prossime 48 ore. Un Incontro prima del derby che potrebbe segnare in maniera immediato il futuro della Juventus. La sensazione è che le due parti vogliano proseguire insieme la loro avventura, ma tutto […] L'articolo Incontro Agnelli-Allegri, “Sky” rivela: “Tutto ...

In Big Little Lies 2 tutto ruota intorno a Perry - anche la rinascita di Bonnie? Gli indizi riVelati dalle nuove foto : La stagione 2 di Big Little Lies è ormai alle porte. Il trailer e le foto della nuova stagione hanno confermato la messa in onda a inizi giugno ma i nuovi scatti rilasciati dalla rete lasciano pensare che la vita delle mitiche cinque di Monterey sarà una montagna russa a cominciare da quella di Celeste Wright (Nicole Kidman) non solo per via della morte del violento marito Perry (Alexander Skarsgård) ma anche per l'arrivo della suocera, Mary ...

Gf - Mila si allontana da Gennaro ma è una strategia : il confessionale sVela tutto : Mila e Gennaro al Grande Fratello, le ultime news dalla Casa sui due concorrenti Mila e Gennaro al Grande Fratello continuano a intrattenere il pubblico del reality show. Sembrava essere tutto finito dopo una discussione, in cui lui sosteneva che Mila fosse possessiva. Da qualche giorno invece i due hanno ricominciato a scherzare e sembra […] L'articolo Gf, Mila si allontana da Gennaro ma è una strategia: il confessionale svela tutto ...