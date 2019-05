Uomini e donne | Ida chiude con Riccardo | Stai da solo | ti fa bene VIDEO

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) Nessun ritorno di fiamma, per ora, tra Ida edel trono over di. Il tentativo di riavvicinamento tra i due, chiesto dal cavaliere, non ha avuto esito positivo. Nella puntata andata in onda oggi, infatti, la dama ha deciso dire perché convinta che lui non abbia le idee chiare:Tu non vuoi niente da me, io non lo so perché mi hai ricercato. Tu non mi sei indifferente, ma ho paura di farmi ancora del male., Idacon: "da, ti fa" () 21 maggio 2019 15:29.

matteosalvinimi : Felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di Chiesa, lavoro per riportare anche l’Europa sulla via della… - matteosalvinimi : #Salvini: Nel #DecretoSicurezzabis provvedimenti contro camorristi, teppisti da stadio, scafisti e contro chi aggre… - europeangreens : #ForzaFatou: i vili attacchi sessisti e razzisti a una candidata che si batte per i diritti e la dignità degli esse… -