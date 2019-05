Scala a mani nude la Torre Eiffel e rimane 7 ore sospeso nel vuoto

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Ha 40 anni e non è un terrorista, ma soprattutto è una persona in grado dire ala Tour: gambe penzoloni, seduto a 300 metri di altezza, per circa 7 ore ha tenuto Parigi col fiatoil misteriosotore avvistato sulle travi un po’ arrugginite della “Signora di ferro”, prima di venire “afferrato” dai soccorritori e portato al sicuro.L’uomo sembra sia salito in ascensore verso l’ora di pranzo fino al secondo piano. Poi ha sorpreso i sorveglianti ed è scattato verso la ragnatela di ferro e - dalla parte esterna, senza attrezzatura e a- ha cominciato a salire verso il terzo piano come avesse le ventose. L’allerta è stata data dall’esterno - qualcuno lo ha visto ed ha avvertito la polizia - ancora prima che dall’interno: immediatamente, nel dubbio che si ...

