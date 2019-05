Roma-Llorente | affare possibile | il Tottenham dice no al riscatto

serieanews

(Di martedì 21 maggio 2019)- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, ilsarebbe pronto a non riscattare Fernandoin vista della prossima stagione. Un passo indietro che potrebbe aprire le porte dellaall’attaccante spagnolo. Il giocatore piace parecchio alla società capitolina, ma tutto potrebbe dipendere anche dall’arrivo del nuovo allenatore. Gasperini resta in pole, ma … L'articolo: ilno alproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

danititti : Cominciano a circolare i primi nomi di mercato di calciatori vicini alla Roma. Fernando Llorente. Io giuro che me c… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Dall'Inghilterra: rossoneri e #Roma pensano a #Llorente - AndPicONE : #Calciomercato La Roma prova il colpo LLorente a parametro zero...Ferna fai un salto nella capitale ???… -