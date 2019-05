Niki Lauda morto | leggenda della Formula Uno Aveva 70 anni

L’inferno del Nurburgring - le immagini dell’incidente del 1 agosto 1976 che ha segnato la vita di Niki Lauda : Addio alla leggenda della Formula 1 E’ morto all’eta’ di 70 anni l’ex pilota austriaco Niki Lauda, tre volte campione del mondo Era ricoverato in una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni. Otto mesi fa aveva subito un trapianto di polmone Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949, vinse tre titoli mondiali nel 1975, nel 1977 e nel 1984 con McLaren e Ferrari Rimase gravemente ustionato in un incidente nel 1976 ...

Niki Lauda - L'uomo e il pilota : Mattina presto, come tante altre. Scorro i giornali sul tablet, per vedere le news. Invece, scopro quello che non avrei mai voluto sapere: Niki Lauda non cè più, se nè andato, questa volta non è riuscito a ingannare la morte. Sono svuotato e, come me, credo lo siano milioni di persone, di fan oltre gli anta, un po ovunque nel mondo. Forse sapevamo tutti che ciò sarebbe potuto accadere, prima del tempo, ma abbiamo sempre immaginato Niki più forte ...

Niki Lauda morto - lo spaventoso schianto sulla pista Nuerburgring nel 1976 : “Volevo solo continuare a vivere” : Nella carriera di Niki Lauda, il campione austriaco morto ieri, non si non ricordare l’incidente che quasi lo uccise e lo lasciò sfigurato. Un terribile schianto a 200 all’ora contro una recinzione durante il Gran Premio di Germania, sulla pista di Nuerburgring nel 1976. Un impatto che danneggiò anche i suoi polmoni per cui l’anno scorso aveva subito un trapianto. “L’impatto è stato così violento che il casco mi si è ...

Niki Lauda ed il terribile schianto del ’76 al Nürburgring : “volevo continuare a vivere” : Niki Lauda ci ha lasciati oggi all’età di 70 anni, indimenticabile il giorno del suo incidente sulla pista di Nürburgring Un terribile schianto a 200 all’ora contro una recinzione. Era il 1976 quando Niki Lauda, durante il Gran Premio di Germania, sulla pista di Nürburgring ebbe il gravissimo incidente che lo lasciò sfigurato per tutta la vita e che danneggiò i suoi polmoni. “L’impatto è stato così violento che il ...

Niki Lauda - Le immagini piu belle della sua carriera - FOTO GALLERY : Il campione austriaco ci ha lasciati all'età di 70 anni dopo aver scritto pagine e pagine di storia della Formula 1. Prima alla guida delle monoposto e poi dal muretto dei box. Il tre volte campione del mondo ha lasciato un segno, tanto nella massima serie quanto nella vita di molti appassionati. Ripercorriamo i momenti più belli della sua carriera in questa galleria d'immagini.

Addio a Niki Lauda - è morto uno dei più grandi piloti di sempre : Niki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaLo avevano soprannominato il computer. Un po’ troppo ebbe a dire il diretto interessato, Niki Lauda. «Mi sembra esagerato definirmi gelido, o come un computer. Sono solo un uomo preciso, controllato, che fa un mestiere preciso e pericoloso, un mestiere che non consente errori». ...

Formula 1 - Addio a Niki Lauda : Non dovevi farcelo, questo scherzo Niki. Non dovevi illuderci che tutto andava bene, che la paura era superata, che il trapianto di polmone che ci aveva fatto tenere il fiato sospeso era un brutto ricordo ormai archiviato, che presto ti avremmo rivisto ai box della Mercedes con Toto Wolff, a dargli una mano nel gestire quella che potrebbe essere un bella rogna del Mondiale di questanno, la rivalità interna tra Hamilton e Bottas, così come avevi ...

