TelevideoRai101 : Morto Niky Lauda, l'ex campione di F1 -

Andreas Nikolaus, detto Niki, tre voltedel mondo di Formula 1 (nel 1975 e 1977 con la Ferrari, nel 1984 con la McLaren) èieri all' età di 70 anni. L'ex pilota era stato ricoverato presso una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni, sottoponendosi ad un trattamento di dialisi. Aveva fondato e diretto due compagnie aeree, laAir e la Niki. E' stato dirigente sportivo, dopo avere diretto per due stagioni la Jaguar, è dal 2012 presidente non esecutivo della scuderia Mercedes.(Di martedì 21 maggio 2019)