Meteo Roma del 21-05-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma : le previsioni del 22 maggio : Meteo Roma: le previsioni di domani 22 maggio 2019 Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa; isolati temporali nel corso delle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +11°C e +23°C. Meteo Lazio: le previsioni di domani 22 maggio 2019 Tempo stabile in mattinata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio; brevi temporali pomeridiani sui settori interni, più asciutto lungo la costa. Fenomeni ...

Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto : Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto, di seguito i bollettini di criticità emessi dai centri funzionali decentrati Allerta Meteo Emilia Romagna Allerta Arancione: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN Note Previsionali: Per la giornata ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per le piene dei fiumi : “Per la giornata di oggi lunedì 20 e domani permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo la costa associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche. La criticità arancione su Pianura emiliana centrale e Pianura emiliana orientale è riferita alla permanenza di livelli idrometrici sostenuti nei tratti vallivi di Secchia e affluenti di Reno, già ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità arancione : Rimane attiva in diverse zone dell’Emilia-Romagna l’Allerta arancione di Arpae e protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica. Si prevedono piogge deboli-moderate, anche a carattere di rovescio, sparse su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni, nella giornata di lunedi’ con residue precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. L’Allerta è di codice giallo in Romagna. Arpae e Protezione civile ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per i fiumi : La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta arancione, valida dalle 12, alla mezzanotte di domani, domenica 19, su tutta l’area centro-occidentale della Regione. Osservati speciali saranno, in particolare i fiumi minori, per i quali si prevede un innalzamento dei livelli idrometrici. Nei bacini romagnoli l’Allerta e’ di colore giallo. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, si prevedono ...

Meteo Roma - i dati ufficiali : non aveva mai fatto così freddo a Maggio nella storia - battuti tutti i record : Non aveva mai fatto così freddo a Roma nel mese di Maggio: Mercoledì 15 la temperatura massima s’è fermata a +12°C nel centro storico della Capitale e a +11°C in tutto l’hinterland pianeggiante capitolino, battendo tutti i record di freddo mensili. Nello specifico, queste sono le temperature massime registrate dalle principali stazioni Meteo Romane: Roma Collegio Romano +12,4°C Roma Fiumicino +11,5°C Roma Ciampino +11,3°C Roma ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora maltempo - ancora molte criticità : Nuovo sopralluogo della Regione Emilia Romagna oggi pomeriggio sulla Traversa del Marecchia, nel riminese, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lunedì il crollo a causa della piena del corso d’acqua che tra il 12 e il 13 maggio ha visto cadere in zona 97 millimetri di pioggia, ovvero il doppio della media mensile del periodo. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, sottolineando che già a marzo aveva stanziato ...

