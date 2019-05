Mercato Napoli – Per Sky c’è l’intesa anche per Castagne

CalcioMercato Napoli - papà Mertens assicura : “Mio figlio resta” : E’ ormai un idolo dei tifosi partenopei e vuole proseguire la sua avventura al Napoli. E’ il padre di Mertens ad assicurare sul futuro del belga in azzurro. “Se Dries resterà a Napoli? Forse non ci crederete – dice Herman Mertens ai microfoni di Radio Crc – ma non abbiamo proprio parlato della sua permanenza a Napoli. Da ciò che so, il suo desiderio è restare. Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello ...

CalcioMercato Napoli – Affare Theo Hernandez - telefonata Giuntoli-Quilon! La soffiata : “Si può fare!”. I dettagli : Calciomercato Napoli trattativa Theo Hernandez L’edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta di un buon rapporto operativo tra Cristiano Giuntoli ed il manager Manuel Garcia Quilon, sul possibile futuro in azzurro di Theo Hernandez: “Si può fare, e si vedrà se poi si concluderà veramente, ma intanto agli amici degli amici è stato confessato che «si è entrati ben dentro una trattativa» che va comunque definita e che però ...

CalcioMercato Napoli - Di Lorenzo : “L’azzurro sarebbe un sogno. C’è un segno del destino…” : Calciomercato Napoli, Di Lorenzo e il possibile approdo in azzurro. Le dichiarazioni dell’esterno Calciomercato Napoli, Di Lorenzo lo avevamo visto bene da vicino lo scorso 3 aprile, quando la squadra di Ancelotti uscì sconfitta dal Castellani per 2-1. E proprio grazie ad una rete realizzata da Giovanni Di Lorenzo al minuto 52. Il terzino destro, classe 93, di proprietà dell’ Empoli, ha rilasciato un’ intervista al ...

CalcioMercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una contropartita nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

CalcioMercato Napoli - Ancelotti ‘pazzo’ di Di Lorenzo : l’Atalanta non molla Ilicic : Calciomercato Napoli – Dopo il netto successo in campionato contro l’Inter l’intenzione del Napoli è quella di concludere la stagione nel migliore dei modi. Il club azzurro tenterà un nuovo assalto allo scudetto con Carlo Ancelotti in panchina, la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno porta il nome di Ilicic, accordo raggiunto con il calciatore ma ...

CalcioMercato Napoli - c’è l’accordo con Ilicic : nell’affare con l’Atalanta può rientrare Inglese : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce da una grande prestazione nel match della 37esima giornata del campionato di Serie A, dominio in lungo ed in largo contro l’Inter. La stagione che sta per concludersi può essere considerata molto positiva ed adesso l’intenzione del club azzurro è quella di alzare ulteriormente l’asticella per tentare un nuovo assalto alla Juve. Nelle ultime ore importante movimento di ...

CalcioMercato Napoli : Hernandez - l’agente conferma la trattativa : Ultime dal Calciomercato del Napoli Nei giorni scorsi si era parlato dell’ipotesi di Theo Hernandez al Napoli. Il calciatore di proprietà del Real Madrid non rientrerebbe nei piano della società spagnola per la prossima stagione. Ancelotti invece lo aveva segnalato, voci raccontano addirittura di una sua telefonata al calciatore, e De Laurentiis ha messo sul piatto 15 milioni per concludere l’affare Oggi il procuratore di Hernandez, ...

Ancelotti : “Qua sto bene e voglio restare - spero che il Napoli eserciti la clausola! Albiol ci dà sicurezza - Allan sottotono per le sirene di Mercato…” : Ancelotti a Sky Sport nel dopo partita di Napoli-Inter Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Inter: “Non è facile preparare una partita come questa, quando non giochiamo per nulla. Questo conferma la serietà del nostro gruppo, composto da giocatori professionisti. Ci è mancato Albiol che ci dà sicurezza dietro, Allan ha attraversato un periodo opaco per le sirene di mercato. ...

Mercato Napoli - rinnovo Mertens : cifre e dettagli del prolungamento di contratto : Mercato Napoli, rinnovo Mertens: cifre e dettagli del prolungamento di contratto Mercato Napoli rinnovo Mertens| Ultim’ora Napoli, Mertens rinnoverà il proprio contratto. La notizia è arrivata in questi minuti e la rende nota l’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport. Il quotidiano parla di un accordo trovato tra l’entourage del ragazzo e la dirigenza, decisa a continuare con l’ex Psv per ancora un’altra ...

Mercato Napoli - Mario Rui piace al Torino : cifre e dettagli : Mercato Napoli, Mario Rui piace al Torino: cifre e dettagli Mercato Napoli Mario Rui Torino| Il Mercato del Napoli si prospetta molto movimentato e di conseguenza varie trattative iniziano già a prendere forma in queste settimane di fine campionato. Una delle cessioni sicure sarà quella di Mario Rui, ormai arrivato al culmine della propria esperienza in maglia azzurra. Il terzino portoghese infatti si appresta a lasciare il Napoli a fine ...