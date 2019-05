L’inquinamento atmosferico danneggia tutti i nostri organi

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) (foto: Getty Images) Letteralmente dalla testa ai piedi. Ogni organo, addirittura ogni cellula del nostro corpo potrebbe essere bersaglio delle microscopiche particelle che inquinano l’aria che respiriamo. Un’analisi del Forum of international respiratiry societies (Firs) restituisce il quadro complessivo degli effetti cheavrebbe sul nostrosmo: non solo malattie respiratorie e cardiovascolari, ma anche disturbi neurologici come la demenza, il diabete, fino a problemi di fertilità e interruzioni spontanee di gravidanza. Un’emergenza sanitaria Secondo le ultime stime dell’Oms, il 90% della popolazione mondiale è esposto a aria inquinata, che ogni anno sarebbe la causa di 8,8 milioni di morti premature – dati che fanno delun killer più letale del fumo di sigaretta. Il fatto è che – sostengono gli autori della ricerca – le ...

