Kyrgios snobba il French Open e vola a Wimbledon | “qui è bello | il Roland Garros fa

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Nickne combina un’altra delle sue: il tennista australiano preferiscere apiuttosto che prepararsi per ilche “fa schifo” A pochi giorni di distanza dall’incredibile sfuriata che gli è costata l’espulsione dagli Internazionali d’Italia, Nickè tornato a far parlare di sé, ovviamente per questioni extrasportive. Mentre tutti i tennisti stanno ultimando i preparativi per l’imminenteha pensato bene dire a…. In una storia postata su Instagram il tennista australiano è apparso quasi infastidito di doversi recare a Parigi, dichiarando: “tra un paio di giorni dovrò andare a Parigi. Ilfa schifo paragonato a questo posto. Davvero schifo”. L’accoglienza del pubblico non sarà delle migliori e il possibile addio al primo turno, con tanto di teatrino, sarebbe tutt’altro che ...