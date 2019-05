Concorsi scuola | proposta sindacati | 55 604 docenti precari per 25 000 cattedre col PAS

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) In queste ultime settimane il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha incontrato più volte idellaper discutere sul problema delato storico che da tanti anni affligge il nostro Paese. In particolare istanno cercando di ottenere dei vantaggi per iche hanno un’esperienza pluriennale nel mondo della, ma ancora non sono riusciti ad ottenere il ruolo. Il requisito fondamentale per accedere a questi vantaggi è quello di avere alle spalle almeno 36 mesi di servizio. Infatti icon tre annualità di servizio, non soddisfatti della piccola percentuale loro riservata durante i, vorrebbero un percorso facilitato che li porti a ottenere la tanto agognata cattedra. Isi stanno muovendo in più direzioni per ottenere questo risultato, in primis proponendo un percorso abilitante selettivo finalizzato all'immissione in ...

giustal : Precariato: i sindacati chiedono PAS e concorsi riservati. Il Ministro è contrario (per ora) - Tecnica della Scuola - GazzettaDelSud : #Scuola, al via i concorsi per gli Ata a #Cosenza - BalduiniChiara : @ienapriski @M5S_Senato @M5S_Camera Sono operativi da giugno 2018. A settembre 2018 non potevano fare ancora nulla?… -