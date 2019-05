Schiaffo di Google a Huawei | la replica | Continueremo a dare aggiornamenti e

Schiaffo di Google a Huawei - stop a aggiornamenti del sistema Android : Google rompe con Huawei, sospendendo ogni attivita' portata avanti con il colosso tecnologico cinese, all'avanguardia nella realizzazione delle reti di nuova generazione 5G. Lo riporta in esclusiva Reuters. Si tratta di uno Schiaffo dolorosissimo per Huawei, dopo che l'amministrazione Trump ha inserito l'azienda nella lista nera vietandone l'uso per motivi di sicurezza nazionale. Nel dettaglio - spiega Reuters - gli smartphone e gli altri ...