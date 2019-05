Milano | Firenze e Torino sono le città più “circolari d’Italia”

Dal Fascicolo di Milano alla Giustizia Semplice di Firenze - i 15 progetti che vogliono cambiare la PA : Secondo il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno sono i progetti che "si devono vedere", quelli che "devono essere il presente e non solo il futuro". Per il direttore generale dell'AGiD, Teresa Alvaro sono eccellenze italiane che "rappresentano la voglia e il coraggio di innovare". Per entrambe il riferimento è ai 15 progetti presentati il 7 maggio presso l'Apple Developer Academy, a San Giovanni a Teduccio di Napoli. Una ...

Zero emissioni entro il 2050 : lo chiedono 210 città europee tra cui Milano - Bologna e Firenze : A pochi giorni dal vertice di Sibiu sul futuro dell’Europa, 10 città italiane (Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Capaci, Mantua, Modena, Senigallia, Torino e Zugliano) si sono unite a 200 sindaci di città e capi di amministrazioni locali di tutta Europa, che rappresentano 62 milioni di cittadini, per chiedere ai capi di stato e di governo dell’UE di approvare una strategia di decarbonizzazione a lungo termine per raggiungere le Zero ...

Football americano - Prima Divisione 2019 : Bolzano - Milano - Parma e Firenze vincono e scappano via in classifica : Il campionato di Prima Divisione di Football americano sta entrando nel vivo e ormai si sono definite le quattro squadre più forti del momento, nonché le favorite per la vittoria finale. Nonostante la classifica dica altro, però, anche le squadre sfavorite sulla carta stanno vendendo cara la palle, regalandoci partite sempre più spettacolari. Ne sono testimonianza i due match disputati ieri sera, Torino-Milano e Bologna-Firenze, anche se pure ...

Tassa di soggiorno : Roma - Milano e Firenze nella top 3 - : I dati sono stati resi noti da Federalberghi. Nelle prime 10 anche Venezia, Rimini, Napoli, Torino, Bologna, Riccione e Verona. Tra le regioni primo il Lazio, poi Veneto e Lombardia

Eventi Primo Maggio 2019 : cosa fare a Roma - Milano - Bologna - Verona - Firenze e Taranto : ... dedicata a un artista simbolo del Rinascimento fiorentino, che vanta un percorso di oltre 120 opere tra dipinti, sculture e disegni provenienti dai più importanti musei e collezioni del mondo, dal ...

Negozi e supermercati aperti 25 Aprile 2019/ Orari Firenze - Napoli - Roma e Milano : Supermercato aperti e Negozi il 25 Aprile 2019: non solo Roma e Milano, ecco le aperture straordinarie anche a Napoli e Firenze, info e Orari

La WWE torna in Italia il 3 e 4 novembre : info e dettagli sulle date di Firenze e Milano : La WWE torna in Italia! Ufficializzate le date del tour europeo nel Bel Paese: il 3 e 4 novembre, la compagnia di Stamford sarà a Firenze e a Milano Il tour autunnale della WWE arriverà anche in Italia: il Mandela Forum di Firenze e il Mediolanum Forum di Assago ospiteranno gli atleti del roster di Smackdown Live nelle serate di domenica 3 e lunedì 4 novembre. Il consueto tour europeo di novembre, molto vicino alle Survivor Series (uno dei ...