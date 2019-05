TelevideoRai101 : Migranti,Anm:decisioni giudici motivate - salvmarino8 : ... e abbiamo anche capito per chi voterà l'ONU! Mattarella, ANM, MD, EU, Confindustria, già lo sapevamo e riconosc… -

Sul caso della Sea Watch, il presidente Anm Grasso non commenta "una vicenda giudiziaria in atto". Spiega però che nel nostro ordinamento "tutte le determinazioni dell'autorità giudiziaria sonoe soggette a verifica nel sistema giurisdizionale", "ambito che assicura in osservanza del principio di separazione e equilibrio tra i poteri dello Stato,il rispetto di leggi e diritti di tutti".E ricorda che i magistrati"agiscono in nome del popolo italiano,non per investitura elettorale,ma legittimati dalla Costituzione"(Di lunedì 20 maggio 2019)