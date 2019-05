Max Biaggi assolto dal Tribunale di Roma | frode fiscale non sussiste

Eleonora Pedron - dedica social per la morte del padre di Max Biaggi. Fan insospettiti : «Siete tornati insieme?» : In un momento difficile per Max Biaggi, data la recente scomparsa del padre Pietro, Eleonora Pedron torna al suo fianco con una tenera dedica. L?ex Miss Italia edizione 2002, nel momento del...

Fisco - Max Biaggi assolto. Per il tribunale non c’è stata nessuna maxi-evasione : nessuna evasione fiscale. Il tribunale di Roma ha assolto l’ex campione del mondo di motociclismo Massimiliano Biaggi “perché il fatto non sussiste”. La Procura accusava il centauro romano di 47 anni di aver evaso 18 milioni e il pm in aula aveva sollecitato una condanna ad un anno di reclusione. La vicenda risale al dicembre del 2012 e, secondo quanto scrive il pm Giancarlo Cirielli, nella richiesta di rinvio a giudizio il quattro ...

Max Biaggi dice addio a papà Pietro : il dolce messaggio di Eleonora Pedron : Eleonora Pedron al fianco dell’ex compagno nel giorno della scomparsa del padre di Max Biaggi: il messaggio social dell’ex velina Si è spento ieri, all’età di 77 anni, il padre di Max Biaggi: l’ex centauro romano è stato costretto a lasciare il paddock di Le Mans per correre a dare l’ultimo saluto a Sor Pietro, amatissimo nel mondo delle due ruote. Una scomparsa che lascia un grande vuoto ed un grandissimo ...

Max Biaggi e il dolore per la morte del papà : "Non sono arrivato in tempo - non so se me lo perdonerò" : “Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io non lo sono proprio”. In un lungo post su Instagram Max Biaggi racconta il suo dolore per la perdita del caro papà.“Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito. Il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta chissà se ...

VIDEO Scomparso il papà di Max Biaggi - Aron Canet corre col lutto in Francia : Guido Meda ha dovuto dare una brutta notizia nel corso delle qualifiche del GP di Francia del Motomondiale: nella notte è Scomparso Pietro Biaggi, papà di Max. Ricevuta la notizia, è stato anche comunicato che Aron Canet correrà col lutto. Di seguito il VIDEO con il ricordo dato da Guido Meda. GUIDO MEDA RICORDA PIETRO Biaggi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

