Maltempo | sull’Italia piove “a chiazze” | si conferma la necessità di nuovi invasi

Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Meteo - Maltempo senza tregua sull’Italia : allerta per un nuovo peggioramento - sarà un weekend invernale : Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare un altro weekend invernale in questa primavera così bizzarra: per l’ennesima volta, il sabato e la domenica saranno condizionati da piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Il maltempo non concede quindi alcuna tregua: si è appena concluso il passaggio del ciclone che ha portato piogge, freddo ed eccezionali nevicate al Sud ...

Meteo - domenica di forte Maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Maltempo - le piogge di Domenica 5 Maggio sull’Italia : Emilia Romagna e Veneto sott’acqua - record a Sassuolo [DATI] : Emilia Romagna e Veneto sono state le due Regioni più colpite dal Maltempo che ha flagellato il Centro/Nord Italia nella giornata di Domenica 5 Maggio: oltre ai venti impetuosi (con raffiche di oltre 130km/h in pianura) e freddo anomalo, come se fossimo in pieno inverno (la neve è caduta abbondante oltre i 300 metri di altitudine sia sulle Alpi nord/orientali che sull’Appennino tosco/Emiliano), è caduta anche una pioggia torrenziale a ...

Meteo - ultime ore di sole sull’Italia : sta per scatenarsi un weekend di forte Maltempo [MAPPE e DETTAGLI] : Meteo – Splende il sole sull’Italia in questo Giovedì 2 Maggio di ampie schiarite in tutto il Paese, ma è solo la quiete prima della tempesta: in vista del weekend, infatti, sta per scatenarsi una forte ondata di maltempo che colpirà un po’ tutte le Regioni. Intanto le temperature si mantengono basse, fresche, inferiori rispetto alle medie del periodo ad eccezione delle Regioni del medio/alto Adriatico e delle Alpi orientali. ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : primo weekend di Maggio di Maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve : Si prospetta un primo weekend di Maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio Maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 Maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 Maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle ...

Maltempo - Coldiretti : “E’ una manna sull’Italia che a secco da mesi” : Il Maltempo è manna sull’Italia a secco con circa 1/3 di acqua in meno dopo che il primo trimestre del 2019 ha fatto registrare un deficit pluviometrico nazionale pari a quasi il 30% ma la situazione peggiore è al Nord dove le precipitazioni sono praticamente dimezzate rispetto alla media storica del periodo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dalla quale si evidenzia che l’allerta ...

Meteo - Ciclone Baltico arriva sull’Italia e scatta l’allerta Maltempo per la Domenica delle Palme : tornano freddo e neve : Meteo – scatta l’allerta sull’Italia per il Ciclone Baltico in arrivo dall’Europa centrale: porterà forte maltempo, freddo e neve nel nostro Paese proprio nel weekend della Domenica delle Palme. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: possiamo osservare le precipitazioni previste dal preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per oggi pomeriggio e domani, e le sinottiche di ECMWF ...

Meteo - ondata di gelo tardiva sull’Italia nel weekend : Domenica delle Palme con tanta NEVE e forte Maltempo : Meteo – Torna a ruggire l’inverno anche sull’Italia nei prossimi giorni: le temperature scenderanno di giorno in giorno tra Giovedì 11 e Domenica 14 Aprile, culmine di questo colpo di coda eccezionalmente tardivo che si prepara a portare la NEVE fin in pianura al Nord/Ovest proprio nella Domenica delle Palme. Sarà una giornata tipicamente invernale in tutt’Italia, con forti e intense nevicate proprio al Nord/Ovest dove le ...

Meteo - ondata di gelo tardiva sull’Italia nel weekend : Domenica delle Palme con tanta NEVE e forte Maltempo : Meteo – Torna a ruggire l’inverno anche sull’Italia nei prossimi giorni: le temperature scenderanno di giorno in giorno tra Giovedì 11 e Domenica 14 Aprile, culmine di questo colpo di coda eccezionalmente tardivo che si prepara a portare la NEVE fin in pianura al Nord/Ovest proprio nella Domenica delle Palme. Sarà una giornata tipicamente invernale in tutt’Italia, con forti e intense nevicate proprio al Nord/Ovest dove le ...

Meteo - settimana all’insegna del Maltempo : serie di perturbazioni a raffica sull’Italia : Questa settimana gli italiani devono fare i conti con una nuova fase di maltempo diffuso e instabilità Meteorologica su tutto il territorio nazionale. Una serie di perturbazioni a raffica di origine atlantica si susseguiranno a ritmo serrato portando piogge e temporali su quasi tutte le regioni.Continua a leggere

Allerta Meteo - forte Maltempo imminente sull’Italia : violenti nubifragi con picchi di 200mm - ecco le aree più colpite : Allerta Meteo – Prende il via con oggi una fase di maltempo su molte aree anche intenso, che proseguirà fino a sabato. Qualche pausa temporanea, poi altro maltempo nel weekend, ma magari con maggiore interessamento del Centro Sud o al più del Piemonte. Sul maltempo del fine settimana, tuttavia, ci torneremo. Per ora focalizziamo la nostra attenzione sul maltempo prossimo, già in atto al Nord, localmente su aree tirreniche, ma che si acuirà ...

Allerta Meteo - anche AccuWeather avvisa sul forte Maltempo sull’Italia : “Rischio di alluvioni lampo - venti distruttivi e grandine sul Centro-Nord” : anche il famoso AccuWeather, autorevole sito Meteorologico statunitense da 680 milioni di visite al mese, avvisa sul forte maltempo che si abbatterà sull’Italia tra oggi e domani, giovedì 4 aprile. I Meteorologi statunitensi parlano di un “forte evento Meteorologico su più giorni che avverrà sull’Italia da mercoledì a giovedì, scatenando una varietà di rischi in tutto il Paese”, con la previsione di “forti temporali con venti distruttivi e ...