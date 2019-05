Il Maleducato di Antonio Maggio è un racconto amaro dietro la maschera del pop audio e

optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Se c'è una cosa che un cantautore ispirato sa fare ère l'inquietudine con accordi inre, quasi per farci meno male, e IldiDifa proprio questo. L'autore pugliese di Amore Pop è ritornato dopo due anni di silenzio. Ciò che troviamo in lui, in questo ritorno, è la grande voglia di farci ascoltare uno spaccato dell'esistenza di chi non ha più vent'anni, ma senza dare vita alla solita lagna straziante fatta di pianoforti singhiozzanti, archi orchestrati con mestizia e acuti al vetriolo.IldiDiè uno schiocco di dita, un clap, un falsetto, un groove deciso e un sapore d'estate, eppure la prima frase ci dice tutt'altro: «Vorrei una stanza vuota da riverniciare ed una radio accesa per dimenticarti». Quel ritornello celebrativo e che spinge il pubblico a saltare resterà in testa a chiunque: «A che ora inizia la festa?», e ...

