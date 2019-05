huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sono tantissimi i fan disperati per ladeldi. Molti spettatori stanno vivendo la conclusione della serie tv come une per i più tristi c’è la possibilità di parlare dei loro sentimenti al modico prezzo di 45 euro.È il servizio messo a disposizione da Bark.com per i fan che sentano il bisogno di consolarsi con qualcuno in vista della messa in onda di questa sera.Il counselor (una specie di psicologo, ndr) conoscerà la serie e i fan che non si sentiranno a loro agio con l’episodio finalechiamarlo per discuterne con una persona in grado di capirli.L’ultima puntata deldiè già andata in onda negli Stati Uniti e sarà disponibile per gli spettatori europei a partire da questa sera. Ma non preoccupatevi, le atmosfere medievali di Game of Thrones torneranno presto: in questi ...

HuffPostItalia : I fan in lutto per la fine del Trono di Spade possono avere supporto psicologico per 45 euro l'ora - emmezetaJ : RT @HuffPostItalia: I fan in lutto per la fine del Trono di Spade possono avere supporto psicologico per 45 euro l'ora - StefanoTrotta1 : RT @HuffPostItalia: I fan in lutto per la fine del Trono di Spade possono avere supporto psicologico per 45 euro l'ora -