Il titolo Juve in rialzo - Gli esperti lo collegano al toto-allenatori : Calcio e finanza riporta del clamoroso balzo del titolo Juventus. Dopo la crisi post Champions, le azioni oggi hanno avuto un rialzo del +5,68% a 1,4425 euro per azione, con massimi a 1,4595 euro per azione. Un aumento consistente che gli esperti hanno collegato al cambio di panchina dei bianconeri. L’impennata infatti arriva mentre impazza il toto allenatori per il post Allegri. Tanti i papabili nella lista delle indiscrezioni rese note ...

Abramovich re deGli esoneri : 100 milioni per Gli allenatori : La vittoria di Antonio Conte nella causa contro il Chelsea ha portato a oltre 100 milioni di euro il totale versato dal club londinese agli allenatori esonerati. Una lunga lista di tecnici licenziati, partendo da Claudio Ranieri fino ad arrivare all’ex Juventus, ora in procinto di firmare con l’Inter. Nel dettaglio, il club di Roman Abramovich […] L'articolo Abramovich re degli esoneri: 100 milioni per gli allenatori è stato ...

Mancini commenta l’addio di Allegri alla Juventus : “La vita deGli allenatori è così” : “Purtroppo è la vita degli allenatori. A volte le cose vanno bene e non continui, altre vanno bene e continui. Noi siamo vaccinati anche a questo, però credo che lui esca benissimo da questi cinque anni, con undici trofei. Mi sembra che siano stati cinque anni straordinari”. Roberto Mancini, a margine della cerimonia della “Hall of fame” del calcio italiano, commenta così il divorzio annunciato a fine stagione fra ...

Gli allenatori e le Academy che trasformano i tennisti in campioni : Nick Bollettieri ha fatto scuola, nel verso senso della parola. La sua Academy di Bradenton, nata nel 1978 in Florida con la filosofia del “corri e tira”, la ripetitività del gesto, l'essenzialità del gioco da fondocampo, sull'asse servizio-dritto, con la volontà, l'abnegazione, l'allenamento in campo e il palestra, hanno segnato la strada non solo tecnica, tattica e atletica, ma anche organizzativa ed affaristica del coaching, dai primi gradini ...

Ancelotti : «Gli allenatori sono sempre gli ultimi a sapere di un esonero. Speriamo che il Napoli mi confermi» : Era previsto l’intervento di Davide Ancelotti ai microfoni di Sky al termine di Napoli-Inter ma è intervenuto invece Carlo Ancelotti Quando sai che te ne andrai diventa più difficile nello spogliatoio? «No perché non c’è mai la certezza, l’allenatore è sempre l’ultimo a saperlo. Per quello che mi riguarda so che l’esonero fa parte del lavoro di un allenatore. Per noi allenatori conta solo il risultato e diventa ...

Calcio - il mercato deGli allenatori. Chi va dove : Juventus, Inter, Roma, Milan, ma anche Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea. Sono tante le squadre di Calcio che a fine stagione potrebbero cambiare mister, per quello che viene definito il «valzer delle panchine», che tra maggio e giugno si infiammerà come mai prima d'ora. Gli allenatori in ballo sono tanti, tutti di prestigio, trovare l'incastro giusto non sarà facile. Coinvolto nel cambiamento ci sarebbe stato anche il Real Madrid, ma ...

Gli allenatori meglio pagati della Serie A : Non è un lavoro usurante a livello fisico ma fa impennare lo stress come pochi altri ruoli, è una sicurezza a livello contrattuale ma l’attività quotidiana può finire da un momento all’altro perché dipende dalle molteplici variabili che determinano un risultato. Insomma non è semplice essere un allenatore di Serie A ma di certo è conveniente. A certificare il pensiero comune è lo stipendio medio dei mister impegnati alla guida di un club del ...

Quanto guadagnano Gli allenatori in Europa - la classifica dei top 10 : Quanto guadagnano gli allenatori in Europa, la classifica dei top 10 Si parla spesso e volentieri degli stipendi più o meno astronomici dei calciatori. Tuttavia, anche molti allenatori hanno degli ingaggi che niente hanno da invidiare a quelli dei campioni del rettangolo di gioco. Quanto guadagnano gli allenatori, Serie A: Allegri in testa L’allenatore più pagato in questa stagione di Serie A che ormai volge al termine, i dati sono ...

Berlusconi : “Gli allenatori di oggi sono senza personalità” : Silvio Berlusconi, a Povera Patria su Rete4, ha risposto ad una domanda su un possibile nuovo allenatore del Milan: “Per fare gli allenatori bisogna avere una personalità molto complessa e mettere in campo tanti interventi che gli allenatori di oggi non riescono a mettere in campo”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie AL'articolo Berlusconi: “Gli ...

Gli allenatori meglio pagati della Serie A : Non è un lavoro usurante a livello fisico ma fa impennare lo stress come pochi altri ruoli, è una sicurezza a livello contrattuale ma l’attività quotidiana può finire da un momento all’altro perché dipende dalle molteplici variabili che determinano un risultato. Insomma non è semplice essere un allenatore di Serie A ma di certo è conveniente. A certificare il pensiero comune è lo stipendio medio dei mister impegnati alla guida di un club del ...

NBA - Adam Silver : 'VoGlio più arbitri e allenatori donne nella lega' : Da quando Adam Silver è diventato commissioner della NBA nel 2014, il suo "regno" è sempre stato contrassegnato da una spinta verso l'innovazione e l'apertura. Per questo le sue parole al The Economic ...

“Football’s coming home” - il calcio torna a casa - ma Gli allenatori delle finaliste non sono inglesi : i motivi del dominio brittanico : Per la prima volta una nazione domina le coppe europee. L’Inghilterra di quest’anno ha riportato il calcio nel Paese in cui è nato: “Football’s coming home” diceva la canzone degli Europei del 1996, giocati nella terra dei Tre Leoni. Per un Inghilterra che esce dall’Europa con la Brexit, ce n’è una che la domina. Tottenham e Liverpool in finale di Champions, Chelsea e Arsenal in quella di Europa ...

Coppe europee - 4 squadre inglesi in finale - ma guardate la nazionalità deGli allenatori - : Un trionfo per la Premier League, che sembra finalmente ottenere risultati all'altezza della sua fama di campionato più bello e impegnativo del mondo. Un trionfo, però, ottenuto grazie, anche, a un ...

DIRETTA CHELSEA EINTRACHT/ Streaming video e tv : Gli allenatori - Sarri vs Hutter : DIRETTA CHELSEA EINTRACHT Streaming video e tv: semifinale di ritorno in Europa League. Cronaca live della partita di Stamford Bridge.