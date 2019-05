Fuori pericolo la bimba ferita dalla camorra a Napoli

"È sveglia - cosciente e stabile". La piccola Noemi è Fuori pericolo : La piccola Noemi, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi ”è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in ...

Arrestato lo sparatore di Napoli - è un trafficante. Intanto Noemi migliora - si è svegliata - ma non è Fuori pericolo : 'Ora respira da sola' dicono i medici dell'ospedale Santobono ma 'la prognosi resta riservata'. La piccola di 4 anni è rimasta vittima incolpevole di una sparatoria lo scorso 3 maggio. Catturato l'...

ACCOLTELLA MOGLIE - FIGLIO E PASSANTE/ San Bonifacio - donna operata : Fuori pericolo : San Bonifacio, ACCOLTELLA MOGLIE, FIGLIO e PASSANTE: aggressione choc nei pressi della stazione. La donna aveva lasciato il marito.

Casillas - infarto in allenamento - ricoverato. Fuori pericolo. "Sono tranquillo" : le reazioni - Tutto il mondo sportivo, spagnolo e non solo, si è subito stretto attorno al portiere con messaggi di solidarietà affidati ai social. Eccone qualcuno ????A nossa equipa de andebol ...

Porto - Iker Casillas ha avuto un infarto : operato d’urgenza. “Ora è Fuori pericolo” : Paura per Iker Casillas. Il portiere del Porto ha avutoun infarto durante l’allenamento con la squadra. Lo riferiscono i media lusitani. Casillas si è sentito male ed è stato prontamente ricoverato in ospedale ad OPorto, dove è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza. Ora è fuori pericolo. I media sostengono si sia trattato di un infarto al miocardio. La squadra Portoghese ha diffuso un comunicato per spiegare che il “sta bene, le sue ...

Casillas colpito da infarto : è Fuori pericolo. Messaggi dalla Roma e da Totti : 'Amico non mollare' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Tanta paura nel mondo del calcio per Iker Casillas . Oggi il portiere spagnolo, storica colonna del Real Madrid, è stato colpito da un infarto durante l'allenamento del Porto. Casillas è stato subito ricoverato e ...

Infarto per Casillas durante un allenamento - è Fuori pericolo : Infarto a fine allenamento per Iker Casillas, 37 anni, portiere della Spagna campione del mondo nel 2010. Il portiere, che oggi milita nella squadra portoghese del Porto, è stato immediatamente ricoverato in ospedale e secondo i medici è "fuori pericolo" ma rimane ricoverato in terapia intensiva. “Iker Casillas ha subito un Infarto del miocardio durante l'allenamento del mattino - scrive il Porto in un comunicato ...

Porto - infarto in allenamento Casillas ricoverato d urgenza - è Fuori pericolo : OPorto - Paura e apprensione per Iker Casillas. Il 37enne portiere del Porto, campione del mondo con la Spagna nel 2010, 167 presenze con la maglia della nazionale iberica,, si è sentito male nel corso dell'allenamento della mattina. Secondo la stampa lusitana Casillas avrebbe riportato un ...

Calcio - infarto durante l'allenamento per Iker Casillas : operato d'urgenza - è Fuori pericolo : Madrid. Grande preoccupazione per le condizioni di Iker Casillas. Il portiere del Porto, storico ex di Real Madrid e nazionale spagnola, campione del mondo 2010, ha accusato un infarto durante l'allenamento con la squadra. Lo riferiscono i media lusitani. Casillas si è sentito male ed è stato prontamente ricoverato in ospedale ad Oporto, dove è ...

Calcio : infarto per Iker Casillas in allenamento. Ricoverato il portiere del Porto - sarebbe Fuori pericolo : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Calcio. Arriva dal Portogallo una notizia incredibile: l’estremo difensore spagnolo Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2008 e nel 2012 con le Furie Rosse e tra i migliori portieri di tutti i tempi legando il proprio nome al Real Madrid con cui ha vinto cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe spagnole, tre UEFA Champions League, ...

Casillas ricoverato per infarto. È Fuori pericolo : Il portiere del Porto Iker Casillas è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale CUF Porto per un infarto accusato durante l’allenamento con la sua squadra. Il calciatore, sottoposto prontamente alle cure necessarie, sarebbe fuori pericolo. I media portoghesi hanno già annunciato che la sua stagione è conclusa. Si dovrà vedere se anche la sua carriera ne subirà ripercussioni. L'articolo Casillas ricoverato per infarto. È fuori ...

Iker Casillas - infarto per il portiere spagnolo : "Sottoposto a procedure d'urgenza" - è Fuori pericolo : Paura per Iker Casillas, colpito da un infarto durante un allenamento. Il portiere spagnolo di 37 anni, da quattro stagioni al Porto dopo essere stato a lungo colonna del Real Madrid, è stato ricoverato e sottoposto a procedura d'urgenza. Stando a fonti del club portoghese, il giocatore sarebbe ora

Iker Casillas - ricovero d'urgenza in ospedale : 'Infarto al miocardio'. Sarebbe Fuori pericolo : Iker Casillas si è sentito male al termine dell'allenamento sostenuto oggi con il Porto. Il portiere avrebbe riportato - secondo A Bola - un infarto al miocardio e Sarebbe stato curato in tempo

Calcio : infarto per Iker Casillas in allenamento. Ricoverato il portiere del Porto sarebbe Fuori pericolo : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Calcio. Arriva dal Portogallo una notizia incredibile: l’estremo difensore spagnolo Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2008 e nel 2012 con le Furie Rosse e tra i migliori portieri di tutti i tempi legando il proprio nome al Real Madrid con cui ha vinto cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe spagnole, tre UEFA Champions League, ...