Esce dalla chiesa dopo essersi sposato e salva la vita a un anziano vittima di infarto

Pochi minuti prima aveva pronunciato il fatidico "sì" sposando la donna che ama. Mentre si accingeva ad andare a festeggiare con amici e parenti all'esterno della chiesa ha visto un uomo accasciarsi a terra e in quel momento non ha esitato un istante a intervenire: "Io sono un medico", ha gridato allontanando la folla di curioso e in questo modo salvando la vita a un 60enne. È avvenuto a Matera e il protagonista della storia è un uomo di Perugia: Sokol Berisha, medico internista di origini albanesi, oltre che amministratore e co-fondatore del più grande gruppo italiano di discussioni cliniche in medicina generale. Ed è proprio il gruppo Facebook a rendergli omaggio, insieme a tutti i media della città dei sassi.

(Di lunedì 20 maggio 2019)