Ecco il caffè più caro del mondo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Spendereste 67 euro (75 dollari) per una tazzina di espresso? Tanto costa ilpiùdel, da poco in commercio. Si chiama Elida Natural Geisha 803 e viene servito nelle caffetterie della catena Klatch Coffee di San Francisco e del sud della California. Il numero 803 si riferisce alla cifra record, 803 dollari per libbra (l’equivalente di circa 1577 euro al chilo), a cui la miscela è stata venduta a un’asta, dopo avere vinto il concorso Best of Panama (una specie di Oscar dei), come ha spiegato Bo Thiara, comproprietaria della filiale di Klatch a San Francisco. Erano disponibili solo 45 chili di Elida Natural Geisha e la maggior parte del pregiatoè finito in mano a privati in Giappone, in Cina e in Taiwan. Klatch si è aggiudicato un decimo dell’intero raccolto, 4,5 chilogrammi. L'alta qualità dele l'offerta limitata ne hanno determinato il prezzo ...

