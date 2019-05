Domenica Live in ferie | il direttore di Canale 5 ringrazia la d’Urso

Ascolti Domenica In - Prima volta - Domenica Live : d’Urso chiude al 14% : Domenica In, Ascolti del 19 maggio: Mara Venier cresce e supera i 3 milioni È andata in onda ieri, Domenica 19 maggio, la penultima puntata di questa edizione fortunata di Domenica In. Per il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier questi sono stati gli Ascolti: 3 milioni di telespettatori e il 17,18% di share nella Prima parte e 2.849.000 telespettatori e il 18.14% di share nella seconda parte. Risultati eccellenti per il ...

Non sono pazza! A Domenica Live scontro tra Mila Suarez e Alex Belli : Mila Suarez è stata ospite di Domenica Live dove ha ritrovato l'ex fidanzato Alex Belli, lo scontro tra i due è stato impossibile da evitare e lei ha continuato ad inveire contro tutti. La ex gieffina e l’attore, che sono stati fidanzati a lungo, si sono detti addio tra non poche polemiche: lei lo ha accusato più volte di averla abbandonata in un momento delicato e, anche durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16, la ...

Domenica Live : Eliana Michelazzo confessa…Mark Caltagirone non esiste. Leggi la veritá : Eliana Michelazzo quest’oggi ha registrato per Live Non è la d’Urso una confessione choc in cui ammette di essere anche lei una vittima, che Mark Caltagirone non esiste e che anche lei è “fidanzata”... L'articolo Domenica Live: Eliana Michelazzo confessa…Mark Caltagirone non esiste. Leggi la veritá proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alex Belli a Domenica Live : 'Giorgio voleva lasciare in diretta Francesca De André' : Oggi, 19 maggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live. All'interno del salotto di Barbara D'Urso si è discusso del comportamento di Giorgio TamBellini, compagno di Francesca De André, che dopo essere stato immortalato con la bionda influencer Rosi Zamboni in arte Roxy, è stato pizzicato sempre dalla rivista Oggi, assieme ad una donna mora. Stando alle testimonianze del fotografo e di un'amica presente alla serata, Giorgio avrebbe ...

Francesca De André tradita? Tutte le testimonianze a Domenica Live : Francesca De André e il fidanzato Giorgio: nuove prove e testimonianze a Domenica Live Continua a far discutere la relazione tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. L’ultimo confronto al Grande Fratello 16 non è bastato a frenare il gossip: il toscano è stato beccato in compagnia di una mora. E questa volta le foto […] L'articolo Francesca De André tradita? Tutte le testimonianze a Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Mila Suarez a Domenica Live. Alex Belli : “Hai buttato me**a…” : Domenica Live: nuovo confronto tra Mila Suarez e Alex Belli Mila Suarez non poteva non essere una delle ospiti dell’ultimo appuntamento di Domenica Live. La bella modella marocchina, dopo aver ampiamente discusso con gli ex concorrenti del Grande Fratello e alcuni opinionisti della trasmissione, ha avuto modo di poter rincontrare Alex Belli. Come è già noto, i due hanno avuto una relazione di quasi due anni e il bell’attore è ...

Alex Belli e Mila Suarez : nuovo confronto-scontro a Domenica Live : Dopo il Grande Fratello Mila Suarez rivede Alex Belli a Domenica Live Il Grande Fratello 16 non è bastato: Barbara d’Urso ha invitato Mila Suarez ed Alex Belli per un nuovo confronto a Domenica Live. Nella puntata in onda Domenica 19 maggio 2019, l’ultima di questa stagione televisiva, i due ex si sono rivisti. Un […] L'articolo Alex Belli e Mila Suarez: nuovo confronto-scontro a Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Roxy Zamboni : la macchina della verità a Domenica Live (video) : Roxy Zamboni, ospite di 'Domenica Live', si è sottoposta alla macchina della verità per smentire categoricamente, una volta per tutte, alle voci di avere avuto un flirt con Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, attualmente rinchiusa nella casa del 'Grande Fratello 16'.prosegui la letturaRoxy Zamboni: la macchina della verità a Domenica Live (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 maggio 2019 18:43.

Domenica Live : Rosi Zamboni mente? Esito macchina della verità : Domenica Live: Roxy e Giorgio si sono baciati? L’Esito della macchina della verità Si sperava che la macchina della verità potesse ospitare qualcuno inerente al finto matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, ma Eliana Michelazzo sarà ospite soltanto mercoledì prossimo a Live Non è la d’Urso dove rivelerà una volta per tutte la verità. Quest’oggi a Domenica Live, invece, Rosi Zamboni si è sottoposta alla macchina della ...

Domenica Live - Guendalina Canessa : “Cara Francesca - Giorgino sta facendo lo schifo” : Pomeriggio all’insegna del gossip nel salotto condotto da Barbara D’Urso. Si è analizzata la condotta di Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, che dopo essere stato fotografato con la bionda Roxy, è stato sorpreso, sempre dal settimale Oggi, in compagnia di una ragazza mora. Quella sera, è emerso dalla discussione, grazie anche alle testimonianze del paparazzo e di un’amica presente alla serata, Giorgio ha avuto ...

Domenica Live - resa dei conti al GF tra Mila Suarez e Alex Belli. Lei : «Non voglio più ascoltarti - vai dalla tua fidanzata» : Puntata finale di Domenica Live di Barbara D'Urso. Consueto parterre di opinionisti. Tutti contro Mila Suarez accusata di fare la vittima e di non essere in grado di difendersi. Prima del...

Mila Suarez : la querela a Francesca De Andrè e la lite con Alex Belli a Domenica Live (video) : Mila Suarez, ospite, oggi, dell'ultima puntata di 'Domenica Live', ha confermato l'intenzione di voler querelare l'ormai ex compagna, Francesca De Andrè, dopo le tantissime offese ricevute durante la sua permanenza nella casa del 'Grande Fratello 16':prosegui la letturaMila Suarez: la querela a Francesca De Andrè e la lite con Alex Belli a Domenica Live (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 maggio 2019 17:48.

Domenica Live : spettatrice di Barbara d’Urso cade e perde i sensi : Barbara d’Urso, registrazione Domenica Live: spettatrice cade dalle scale in studio Come ci hanno segnalato alcuni spettatori che hanno assistito alla registrazione dell’ultima puntata di Domenica Live della stagione televisiva 2018/19, una signora del pubblico è caduta dalle scale perdendo i sensi. Subitanei i soccorsi per sincerarsi dello stato di salute della signora che è stata infine portata via dallo studio dove si registrava ...

Domenica Live in onda per sbaglio oggi! Barbara d’Urso registrava : Domenica Live: Barbara d’Urso oggi in onda per errore per pochi minuti! C’è stato un piccolo intoppo oggi su Canale 5 dopo la messa in onda del TG5 che ha preso in contropiede tutti. Cos’è successo? Subito dopo la pubblicità sarebbero dovuto andare in onda le previsioni del tempo. Tuttavia, come riportato da TvBlog.it, al posto della sigla iniziale del Meteo, la regia si è sbagliata, mostrando per 3 secondi lo studio di ...