Bobo Vieri e le gioie della paternità | smorfie e coccole alla piccola Stella

C’eravamo solo io e Bobo! Costanza Caracciolo e le nozze intime con Christian Vieri : Quelle fra Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono state delle nozze “intime”. L’ex velina e l’ex calciatore, recentemente diventati genitori della piccola Stella, infatti si sono sposati in comune a Milano e Costanza ha confessato che “C’eravamo solo io e Bobo” L’ex calciatore non ha fatto la classica proposta (“Niente proposta in ginocchio, rose o altro – ha fatto sapere in un’intervista a “Gente” – A Natale eravamo a Milano e ci siamo ...

Costanza Caracciolo : "Io - Bobo Vieri e Stella ci trasferiremo a Miami a settembre. Poi - penseremo al maschietto..." : Costanza Caracciolo è stata intervistata dal settimanale Grazia. L'ex velina di Striscia la Notizia, 29 anni, ha svelato i progetti futuri riguardanti la famiglia che ha creato insieme all'ex calciatore Christian Vieri. Come ricordiamo, infatti, la Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori della piccola Stella, nata il 18 novembre scorso, e successivamente, si sono uniti in matrimonio, con rito civile, precisamente lo scorso 18 marzo, ...

Costanza Caracciolo/ "Altri figli? Sì - certo!" e sulle nozze con Bobo Vieri… : Costanza Caracciolo posta la prima foto con Stella e racconta la gioia della gravidanza, il suo ruolo da ex velina e le nozze con Christian Vieri.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a passeggio per Miami : L’ex calciatore Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono traferiti a Miami. I due hanno cominciato la loro nuova vita e sono stati sorpresi dal settimanale “Nuovo” mentre passeggiano con la piccola per le assolate strade i Miami, dove incontrano anche alcuni amici. Bobo e Costanza saranno pendolari: “La nostra bambina ha spiegato la Caracciolo alla rivista vivrà a Miami quando a Milano fa freddo: così parlerà inglese almeno lei, visto che ...

La famiglia Vieri trasloca a Miami : Bobo - Stella e Costanza Caracciolo pronti per una nuova vita oltreoceano : Christian Vieri e Costanza Caracciolo intraprendono una nuova vita lontano dall’Italia insieme alla figlia: i due neo genitori e Stella volano a Miami Che Christian Vieri ami la vita a Miami è risaputo. L’ex calciatore di Juventus ed Inter, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha spesso trascorso lunghi periodi nella città della Florida, passando il suo tempo tra mare e spiaggia. Ora che è diventato padre, Bobo non ci ha ...

Matrimonio Vieri-Caracciolo - svelati tutti i dettagli della cerimonia : “Bobo aveva gli occhi lucidi” : Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati in gran segreto: i dettagli dell’intima cerimonia svelati dal presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri Christian Vieri e Costanza Caracciolo lo scorso lunedì si sono uniti in Matrimonio presso il Municipio 9 di Milano. L’ex Velina e l’ex calciatore hanno deciso di sposarsi dopo la nascita della figlia Stella, avvenuta lo scorso novembre. A svelare i dettagli ...

