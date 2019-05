Scomparve a 20 mesi a Cagliari La confessione della madre | L' ho soffocata

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) “L’hoio”.chocpiccola Esperanza, la bimba rom morta a soli 20di cui si sono perse le tracce il 23 dicembre scorso a. Un incendio aveva bruciato la roulottefamiglia, ma tra le lamiere non erano state trovate tracce del corpicino. Dopodi versioni contrastanti, ritrattazioni, finte confessioni e accuse al marito, la donna, Dragana Ahmetovic, ha ammesso di aver ucciso lei la bambina.La donna è in carcere a Uta, nella stessa struttura dove è detenuto il marito, Slavko Seferovic, ma all’ennesimo interrogatorio davanti al pm Guido Pani la- come riporta oggi il quotidiano L’Unione Sarda - ha cambiato nuovamente versione, auto incolpandosi del delitto. In questi, dopo aver cambiato numerosi avvocati, la coppia aveva fornito prima durante le indagini sulla scomparsa poi ...

