Prossimo allenatore Juventus | Guardiola a Mauro “non posso muovermi”

È ufficiale - Allegri non sarà l'allenatore della Juve l'anno Prossimo : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. Lo ha annunciato la società con una nota sul sito. l'allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, hanno vconvocato una conferenza stampa per sabato 18 maggio, alle 14 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Inter Marotta – Continua il buon periodo in casa Inter. La squadra neroazzurra, reduce da buoni risultati che hanno permesso di far rimanere il club saldamente al terzo posto, si avvia verso il termine della stagione. A questo punto, le domande sorgono spontanee: chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter? Marotta, ha voluto rispondere senza esitare:

Il Prossimo allenatore dell’Inter? Marotta risponde così : ”Se abbiamo scelto l’allenatore del prossimo anno? C’e’ Spalletti, ha un contratto... Siamo sereni”: sono le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Beppe Marotta durante la presentazione del libro Da Calciopoli ai Pink Floyd” di Alberto Costa. I nerazzurri sembrano veramente indirizzati a confermare Luciano Spalletti anche per la prossima stagione, il terzo posto in classifica rappresentava forse ...

Calciomercato Roma - Graziani : Conte Prossimo allenatore : ... 'Da quello che so io, Conte l'anno prossimo allenerà la Roma', le parole a 'Sport Mediaset XXL' dell'attaccante campione del mondo a Spagna '82. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo ...

La concorrenza è di primo ordine, visto l'interesse di Psg, Bayern Monaco e Inter. Per Antonio Conte, però, anche la Roma fa grandi progressi, o almeno è quello che ritengono i bookmaker internazionali. I ripetuti incontri della dirigenza con l'ex ct della Nazionale e il probabile arrivo di Gianluca Petrachi (amico dell'allenatore) come nuovo ds giallorosso, lanciano Conte nelle scommesse sul prossimo tecnico della Roma:

Inter - inutili le smentite di Marotta : Conte dovrebbe essere il Prossimo allenatore : In casa Inter non si pensa solo al presente, nonostante la squadra sia in piena lotta per la qualificazione in Champions League, terza in classifica con sessanta punti, a più sei sul quinto posto occupato dalla Roma e a più cinque sul Milan quarto. La società nerazzurra, infatti, sta lavorando anche per il futuro per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Il cambio più importante potrebbe arrivare sulla panchina con ...

Calciomercato Fiorentina : Sundas propone Mister Davi da Silva Santos Ederson come Prossimo allenatore : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alla Fiorentina un nuovo allenatore, nonostante la dirigenza viola abbia da poco nominato Vincenzo Montella.È appena arrivato Vincenzo Montella, ma a Firenze già ci sono molti malumori. Il procuratore Sportivo Alessio Sundas, però, ha già in mente la soluzione: proporre Mister Davi da Silva Santos Ederson come prossimo allenatore della Fiorentina.L’allenatore brasiliano, infatti, ha un modulo di ...

È appena arrivato Vincenzo Montella ma a Firenze già ci sono molti malumori. Il procuratore Sportivo Alessio Sundas, però, ha già in mente la soluzione: proporre Mister Davi da Silva Santos Ederson come prossimo allenatore della Fiorentina. L'allenatore brasiliano, infatti, ha un modulo di gioco offensivo che caratterizza le sue squadre senza tralasciare la fase difensiva e lo spettacolo. "Se Montella non raggiunge l'Europa League –

Sondaggio Inter : i tifosi eleggono il Prossimo allenatore - : La volata Champions è lanciata, ma per l' Inter è già tempo di studiare il futuro. A meno di clamorosi colpi di scena, Luciano Spalletti saluterà a fine anno. La distanza chilometrica dalla vetta ...

Fiorentina - Di Francesco Prossimo allenatore della viola : Fiorentina, DI Francesco ha detto sì – Sarà Eusebio Di Francesco il prossimo allenatore della Fiorentina. Il club viola ha deciso il futuro della panchina toscana: l’ex tecnico della Roma raccoglierà l’eredità di Stefano Pioli e proverà a migliorare il lavoro effettuato dal suo predecessore. Di Francesco da tempo è il primo nome in cima […] L'articolo Fiorentina, Di Francesco prossimo allenatore della viola proviene da ...

