VIDEO – Buffon | che frecciata al Napoli | “Ho visto prima il Rennes con l’Arsenal E poi

forzazzurri

(Di venerdì 17 maggio 2019) Gigi, cheal, ai microfoni di Sky Uno: Gigial. Il campionato francese non regala grosse emozioni, da anni a vincere, con decine giornate di anticipo, è sempre la stessa squadra: il Paris Saint Germain. Squadra in cui milita Gigi. L’ ex portiere della Juventus, reduce da un’ annata non troppo entusiasmante, culminata con un errore che è costato l’ eliminazione prematura del Paris Saint Germain dalla Champions, parla del campionato transalpino, nel corso della sua ospitata a “E Poi C’è Cattelan” trasmissione in onda su Sky Uno. “In Italia c’ è una percezione sbagliata del campionato francese. Si, perché è un campionato tatticamente meno evoluto rispetto a quello italiano, ma è molto difficile per alcune caratteristiche, come fisicità e tecnica. Ci sono tante individualità di ...

fzngg : RT @AlessioTackle: Gianluigi Buffon - infoitsport : Buffon punzecchia il Napoli: 'Campionato francese? Serve umiltà nei giudizi, guardate il Rennes con l'Arsenal che h… - miladilivorno : RT @SkyTG24: EPCC, anticipazioni sulla sesta puntata: Gigi Buffon. VIDEO -