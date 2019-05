Vela | iniziata a Weymouth la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche nome diverso nella parte alta della classifica Con il quarto giorno di regate èladeiclassi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a, in Inghilterra. Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche nome diverso nella parte alta della classifica. Difficile mantenere il ritmo pazzesco dei primi tre giorni per la coppia Tita/Banti, ma la loro forza è anche la costanza e quindi sono ancora stabilmente in zona podio con un solido vantaggio di 12 punti dal quarto posto, occupato oggi dai connazionali Bissaro/Frascari, che oggi hanno vinto unaprove. Catamarano foiling misto Nacra 17 Tutti e quattro gli equipaggi italiani in gara si sono ...

rio_vela : @Fantacalciology @elisatogether @Enzobruno9 Secondo me ci stiamo facendo prendere dal momento e non riusciamo a cog… -