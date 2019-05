Softball | Serie A1 2019 | Bussolengo al big match contro Forlì | Saronno sfida Caserta

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Continua senza sosta il campionato diA1 di, con il torneo che è giunto alla sua giornata numero 11, seconda del girone di ritorno, che avrà come piatto forte l’intra le prime due della classe, la Specchiasole la Poderi Dal Nespoli, che scenderanno in campo già domani, a partire dalle ore 16. Occasione importante invece per, che se la vedrà con il fanalino di coda, mentre Bollate dovrà necessariamente vincere prima dei recuperi, affrontando Collecchio in trasferta per non perdere ulteriore terreno dalle prime della graduatoria. Molto interessante anche il confronto tra Tecnolaser Europa e Metalco Castellana, con il quadro chiuso dalla Taurus Donati Gomme Old Parma, impegnata tra le mura amichele Rhaevendors Caronno. Il programma di giornata:Collecchio-Bollate Tecnolaser ...

GiornaleLORA : Sabato, per la 6^ giornata di andata del campionato nazionale di serie A2 di softball, la Reale Mutua Jacks Torino … - SerenellaMele : @DistrettoCultNU #BancoDiSardegna è anche grande #softball in serie A2 con #Nuoro ??????in giro per l’Italia - VallesinaTv : La società vanta 7 squadre di baseball ed 1 di softball per circa 100 atleti. La squadra Seniores di baseball milit… -