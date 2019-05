Sgominata banda di rapinatori cerignolani

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Maria Girardi La rapina ai danni della Banca Popolare "Credem" di Acquarica del Capo (Le) venne commessa lo scorso 13 febbraio I Carabinieri della compagnia di Tricase (Comune in provincia di Lecce), coadiuvati nella fase esecutiva dai militari del comando provinciale di Foggia, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere per rapina in concorso aggravata, favoreggiamento e ricettazione, emesse dal gip del tribunale del capoluogo salentino Sergio Mario Tosi. È stata cosìladicomposta da Valerio Granato, 26 anni e Dario Perrucci, 27 anni. L'operazione denominata "Toccata e fuga", coordinata dal sostituto procuratore di Lecce Giovanni Gallone e condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase, è stata avviata in seguito alla rapina ai danni della Banca Popolare "Credem" di Acquarica del Capo perpetrata lo ...

