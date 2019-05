meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Nei romanzi e nei film, lesono il tratto distintivo di nottambuli e di detective ‘hard-boiled’, un segno che manifesta un carattere ombroso su volti fascinosamente sgualciti. Nella realtà avere le, ben lungi dal conferire fascino, significa semplicemente avere un’aria terribilmente stanca se non addirittura ‘malata’. “Guardarsi allo specchio la mattina e vedere lefa cominciare male la giornata – spiega la dottoressa Nadia Fraone, vicedirettore della Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli, Roma, e membro del Consiglio direttivo della Società italiana di medicina estetica (SIME) in occasione del 40° congresso SIME in corso a Roma – Anche perché incidono profondamente sulla percezione di sé: ho fatto una ricerca su Amazon, digitando nella casella di ricerca ‘dark circe eye’ e ho potuto constatare che compaiono più di 10 ...

Ilmiodiabete : Speciale Congresso SIME 2019/2 – Occhiaie: cosa le provoca e come combatterle - biggreeneyes_ks : Ho incrociato il relatore e l'unica cosa che mi ha detto è stata 'Come stai? Inizi ad avere le occhiaie da tesi'. E… - rilassky : RT @_nelihel: Sapete cosa c'è di peggio che svegliarsi storditi e con un metro di occhiaie? Andare in cucina e trovare solo il caffè decaff… -